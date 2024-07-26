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Происшествия 26 июля 2024 11:10

Мать заключенного пыталась передать в казанскую ИК-2 конфеты, пропитанные метадоном

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В исправительной колонии №2 Республики Татарстан была предотвращена попытка доставки крупной партии наркотиков. Операция проводилась совместными усилиями сотрудников оперативного отдела УФСИН, оперативного отдела ИК-2 и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани.

Во время досмотра продуктовой передачи в комнате приема-передач колонии были обнаружены мармелад и самодельные конфеты, пропитанные неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство метадон общей массой 165,54 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Выяснилось, что наркотики предназначались для 35-летнего осужденного, отбывающего наказание по статье о незаконном обороте наркотических средств. Попытку передачи запрещенных веществ предприняла мать заключенного. Женщина была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

#УФСИН
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