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Мать заключенного пыталась передать в казанскую ИК-2 конфеты, пропитанные метадоном
В исправительной колонии №2 Республики Татарстан была предотвращена попытка доставки крупной партии наркотиков. Операция проводилась совместными усилиями сотрудников оперативного отдела УФСИН, оперативного отдела ИК-2 и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани.
Во время досмотра продуктовой передачи в комнате приема-передач колонии были обнаружены мармелад и самодельные конфеты, пропитанные неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство метадон общей массой 165,54 грамма, что квалифицируется как крупный размер.
Выяснилось, что наркотики предназначались для 35-летнего осужденного, отбывающего наказание по статье о незаконном обороте наркотических средств. Попытку передачи запрещенных веществ предприняла мать заключенного. Женщина была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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