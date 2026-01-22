«Мать выплачивает долги сына-курьера»: за что в Казани судят помощника мошенников

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело 21-летнего казанца, который решил подзаработать на чужом горе. Он стал курьером мошенников и привлек к этому ничего не подозревающих друзей. Парень забрал у трех пожилых женщин их накопления, теперь долги сына выплачивает его мать. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Согласился быть курьером и подвел приятелей под статью»

В Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу курьера мошенников Константина Железнова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Пострадавшими по делу проходят три казанские бабушки. Самой старшей из них 87 лет, она не смогла приехать в суд, попросила рассмотреть дело без нее. Две другие приехали, чтобы дать показания в суде, одной 75 лет, другой 79 лет.

Константину Железнову 21 год, сейчас он находится в СИЗО, на каждый процесс приходит его мама – поддержать сына и посмотреть на него.

«В сентябре прошлого года неустановленные лица связались в Телеграме с Железновым и предложили заработать, разъяснив ему мошенническую схему. Задача Железнова была в том, чтобы он забирал из определенного места наличные и передавал их неустановленному лицу. За это он должен был получать деньги. Мужчина согласился», – зачитала обвинение старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Евгения Аполлонова.

По версии следствия, неустановленный телефонный мошенник с 5 по 9 сентября звонил на телефон одной из пожилых женщин, обманул ее и заставил передать деньги курьеру. Деньги приехал забирать именно Железнов, он, по мнению следствия, полностью понимал, что делает.

Константин Железнов подключил к делу несколько своих друзей, он предложил им заработать, но не рассказал никаких подробностей. Один из них за 50 тысяч рублей стал его водителем. Другого он отправил забирать пакет с деньгами.

«Железнов получил деньги от своего приятеля, затем передал их другому человеку, получив за это свой процент – около 70 тысяч рублей. Всего он похитил у пенсионерки 1 миллион 140 тысяч рублей», – рассказала гособвинитель.

По такой же схеме прошло все и с двумя другими пострадавшими – общий ущерб составил больше трех с половиной миллионов рублей. К слову, теперь бабушкам его выплачивает мать подсудимого. Сегодня стало известно, что она передала всем пострадавшим по 130 тысяч рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Заставили жертву стать следующим курьером и забрать деньги»

Сегодня суд допросил пострадавшую пенсионерку. В ее случае мошенники действовали аккуратно и расчетливо по схеме с перерасчетом пенсии и звонком из Пенсионного фонда.

«Помню, мне позвонили якобы из Пенсионного фонда. Сказали, что должны были пересмотреть размеры пенсии, я повелась. За несколько часов до этого у меня были личные неприятные обстоятельства, я была в стрессе. В этот же день мне пришло извещение о том, что вскрыли Госуслуги и все заблокировано. Все это нужно было восстановить. Позвонил некий Савельев и заявил, что поможет мне, но надо все делать быстро, так как деньги могут уйти террористам. Нужно было пойти снять деньги со счета, потом положить в ячейку в банке», – рассказала пенсионерка.

Никакой ячейки в банке, естественно, не было, мошенник сказал это для убедительности. Потом с женщиной связался якобы следователь из ФСБ. Он заверил ее, что деньги уходят к известному террористу «Волобуеву», а он уже переводит их ВСУ.

«Ваши деньги будут направлены террористам. Нужно срочно снять деньги и положить в ячейку. Тогда я поехала в банк и сняла 1 миллион 140 тысяч рублей. По телефону мне сказали, что деньги надо запаковать и сфотографировать. Я так и сделала, а потом передала их курьеру», – добавила женщина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На этом история не закончилась. Когда женщина уже отдала деньги мошенникам, они связались с ней и уговорили «помочь семье участника СВО из Балтасей». Ей нужно было заказать такси до определенной точки и забрать деньги у мужчины, которого могли обмануть мошенники. Она приехала на место встречи, увидела мужчину, который тоже с кем-то разговаривал по телефону. В руках у него был черный пакет. Она подошла, чтобы взять пакет, и спустя несколько мгновений ее повязали сотрудники полиции. Оказывается, мужчина, когда к нему уже ехал курьер, связался с полицией.

По словам пострадавшей пенсионерки, мошенники говорили очень убедительно, поэтому она сильно испугалась. Наказание для Железнова она оставила на усмотрение суда, но попросила наказывать его не слишком сурово, так как у того «вся жизнь впереди».

Пожилая женщина призналась суду, что до сих пор не рассказала сыну обо всей этой ситуации, так как не хочет его расстраивать. К слову, она работает учителем в одной из школ Казани.