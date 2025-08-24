Мать участника СВО получила приглашение РТ на концерт «Новой волны» в Казани

Мать участника специальной военной операции Татьяна Додосова по приглашению Республики Татарстан пришла на концерт конкурса «Новая волна» в Казани.

«Я пришла по приглашению республики как гость этого праздника. Мне подарила билет администрация Пестречинского района на концерт как маме Героя России Ивана Додосова», – рассказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Додосова отметила, что посещение концерта «Новой волны» для нее – «выход в свет», возможность отвлечься. «И пока вот эти два часа ты сидишь на концерте, ты просто забываешь о специальной военной операции, отвлекаешься от того, что твои дети находятся там», – подчеркнула она.

По мнению матери Героя РФ, проведение «Новый волны» в Казани для города и его жителей очень важно. «Это же не гулянка. Это отвлекает тех людей, у которых дети находятся в зоне СВО», – заявила она.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

Сегодня на «Новой волне» – третий конкурсный день и награждение победителей, а также творческий вечер группы «Иванушки INTERNATIONAL».