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Ру Тат
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Происшествия
13 февраля 2023  13:10

Мать семерых детей из Казани лишилась денег, пытаясь на попутке уехать в Пермь

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В полицию обратилась 39-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что стала жертвой афериста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно со слов женщины, она с семерыми детьми и мужем решила поехать в Пермь. В приложении поиска попутчиков нашла подходящее предложение. Через некоторое время с ней связался подходящий водитель. Он назвал номер машины, договорились о времени. После шофер скинул ссылку, по которой нужно было пройти, подтвердить поездку и забронировать места. Женщина перевела 9 тыс. рублей. Однако через некоторое время ей позвонил водитель и сказал, что деньги не пришли. Тогда многодетная мама сделала еще один перевод в 9 тыс. рублей. 

Но водитель после этого пропал, и поездка сорвалась. В общей сложности женщина лишилась 18 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
 

#аферисты #мошенники #умвд россии по казани
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