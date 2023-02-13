Мать семерых детей из Казани лишилась денег, пытаясь на попутке уехать в Пермь

В полицию обратилась 39-летняя жительница Казани. Женщина рассказала, что стала жертвой афериста, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно со слов женщины, она с семерыми детьми и мужем решила поехать в Пермь. В приложении поиска попутчиков нашла подходящее предложение. Через некоторое время с ней связался подходящий водитель. Он назвал номер машины, договорились о времени. После шофер скинул ссылку, по которой нужно было пройти, подтвердить поездку и забронировать места. Женщина перевела 9 тыс. рублей. Однако через некоторое время ей позвонил водитель и сказал, что деньги не пришли. Тогда многодетная мама сделала еще один перевод в 9 тыс. рублей.

Но водитель после этого пропал, и поездка сорвалась. В общей сложности женщина лишилась 18 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

