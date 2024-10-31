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Мать с трехлетним ребенком пострадали на пожаре в челнинской многоэтажке
Сегодня ночью в многоэтажке 16/09 в Новом городе в Набережных Челнах произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась спальная комната. Площадь пожара составила 12 «квадратов».
До прибытия пожарных из горящей квартиры отец вынес трехлетнего сына, с отравлением продуктами горения ребенок отправлен в КДМЦ. Также пострадала 39-летняя мать ребенка, с отравлением продуктами горения и ожогами она госпитализирована в БСМП.
Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
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