Мать с трехлетним ребенком пострадали на пожаре в челнинской многоэтажке

Сегодня ночью в многоэтажке 16/09 в Новом городе в Набережных Челнах произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в двухкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась спальная комната. Площадь пожара составила 12 «квадратов».

До прибытия пожарных из горящей квартиры отец вынес трехлетнего сына, с отравлением продуктами горения ребенок отправлен в КДМЦ. Также пострадала 39-летняя мать ребенка, с отравлением продуктами горения и ожогами она госпитализирована в БСМП.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.