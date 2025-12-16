Мать и сын погибли в жилом доме в Агрызском районе – причиной мог стать газовый котел

В Агрызском районе Татарстана произошел несчастный случай. В частном доме на улице Нагорной в селе Бима обнаружены тела 75-летней женщины и ее 57-летнего сына. Причины их смерти устанавливаются, однако специалисты газовой службы после осмотра выявили, что дымоотводящая труба была сдвинута от газового котла, что могло привести к трагедии.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, за последние два дня оперативные службы выезжали на подобные вызовы пять раз.

Большинство инцидентов произошло в столице республики. В горбольницу №7 госпитализированы 24-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Их состояние ухудшилось из‑за обратной тяги в доме №64 на Братьев Касимовых.

В доме №49А на улице Мусина из‑за обратной тяги отключен стояк, затронувший 10 квартир. Пострадавших нет.

В доме №10 на Чкалова из‑за утечки газа отключены несколько квартир. Специалисты «Казаньгоргаза» выявили нарушение герметичности газопровода.

В доме №14 на улице Олега Кошевого газоснабжение нарушено из‑за того, что один из жильцов залил газопровод водой. Виновнику предстоит возместить расходы на ремонт и оплатить штраф.

Газоснабжение во всех домах будет восстановлено после устранения нарушений и проведения проверок в квартирах.