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Ру Тат
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Происшествия
8 марта 2022  11:24
Павел Климчак

Мать с сыном погибли на пожаре в частном доме в Нижнекамском районе

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Инцидент произошёл накануне вечером в деревне Уська в Нижнекамском районе Татарстана. На улице молодёжной горел частный дом, о возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Пожарные установили, что огонь охватил весь дом и пристроенную веранду. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров.

После того, как пожар потушили, огнеборцы обнаружили тела 52-летней женщины и 35-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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