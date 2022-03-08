Мать с сыном погибли на пожаре в частном доме в Нижнекамском районе

Инцидент произошёл накануне вечером в деревне Уська в Нижнекамском районе Татарстана. На улице молодёжной горел частный дом, о возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожарные установили, что огонь охватил весь дом и пристроенную веранду. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров.

После того, как пожар потушили, огнеборцы обнаружили тела 52-летней женщины и 35-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.