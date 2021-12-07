news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 декабря 2021  09:26
Полина Шевчук

Мать с ребенком на санках перебегала дорогу в Казани и оба попали под машину

news_top_970_100
Мать с ребенком на санках перебегала дорогу в Казани и оба попали под машину

ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома № 5 по улице Ярослава Гашека.

 

Фото: ©  городская Госавтоинспекция

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, женщина с четырехлетним ребенком на санках решила перейти дорогу в неположенном месте и их сбила легковушка Renault.

 

Фото: ©  городская Госавтоинспекция

«В результате наезда пострадал ребенок – у него травма головы. На месте работают медики скорой помощи и автоинспекторы. Обстоятельства аварии, а также степень вины каждого участника ДТП предстоит установить», – подчеркнули в ГИБДД Казани.

 

Фото: ©  городская Госавтоинспекция

 

Фото: © городская Госавтоинспекция


 

#сбили ребенка #ГИБДД Казани #наезд на ребенка в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное