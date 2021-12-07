Мать с ребенком на санках перебегала дорогу в Казани и оба попали под машину
ДТП произошло сегодня рано утром напротив дома № 5 по улице Ярослава Гашека.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, женщина с четырехлетним ребенком на санках решила перейти дорогу в неположенном месте и их сбила легковушка Renault.
«В результате наезда пострадал ребенок – у него травма головы. На месте работают медики скорой помощи и автоинспекторы. Обстоятельства аварии, а также степень вины каждого участника ДТП предстоит установить», – подчеркнули в ГИБДД Казани.