Мать и новорожденный попали в больницу, отравившись газом в Альметьевске

Мать и новорожденный ребенок попали в больницу после отравления угарным газом в Альметьевске. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Происшествие случилось в субботу в доме №5 на улице Дружбы. Пострадали 21-летняя мать и пятимесячный малыш. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» их доставили в Альметьевскую ЦРБ.

Сотрудники Жилинспекции, прибывшие на место, зафиксировали повышение уровня углекислого газа в квартире до 0,45% при норме 0%. Выясняются причины случившегося, и проверяется работа коммунальных служб.