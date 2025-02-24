news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 24 февраля 2025 13:10

Мать и новорожденный попали в больницу, отравившись газом в Альметьевске

Мать и новорожденный ребенок попали в больницу после отравления угарным газом в Альметьевске. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госжилинспекции Татарстана.

Происшествие случилось в субботу в доме №5 на улице Дружбы. Пострадали 21-летняя мать и пятимесячный малыш. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» их доставили в Альметьевскую ЦРБ.

Сотрудники Жилинспекции, прибывшие на место, зафиксировали повышение уровня углекислого газа в квартире до 0,45% при норме 0%. Выясняются причины случившегося, и проверяется работа коммунальных служб.

#Госжилинспекция РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025