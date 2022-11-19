news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 ноября 2022  18:20
Полина Шевчук

Мать с дочерью отравились угарным газом в Азнакаево

news_top_970_100
Мать с дочерью отравились угарным газом в Азнакаево
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Инцидент произошел сегодня после полудня в доме на улице Булгар в Азнакаево, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев

По данным медиков, угарным газом отравились 38-летняя женщина и ее 19-летняя дочь. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализирована, дочь отпустили домой.

«Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства и случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.

#угарный газ #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100