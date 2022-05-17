Мать полгода избивала сына в Татарстане, ссадины на теле он объяснял игрой с собакой

По версии следователей, с октября 2021 по апрель этого года 32-летняя жительница Высокогорского района регулярно выпивала, после чего без причины избивала 8-летнего сына и кричала на него матом.

Так случилось и 12 апреля: женщина, будучи пьяной, в очередной раз подняла руку на ребенка. На следующий день, придя в школу, у мальчика заметили ссадины на теле. Он рассказал, что якобы получил их после игры с собакой. Однако после общения с бабушкой ребенка, выяснилось, что мальчика истязала его мать.

Возбуждено уголовное дело по статьям за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Свою причастность к преступлению женщина признала, сейчас ее сына поместили в спецучреждение. Расследование дела продолжается, как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.