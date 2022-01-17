Мать о дочери Азмуна: «Ждет денег на лечение, а его собака летает на частном самолете»

Бывшая девушка экс-форварда «Рубина» и сборной Ирана Сердара Азмуна раскритиковала футболиста за отношение к собственной дочери. Алия считает, что права ее дочери нарушаются. Отметим, что девушка живет в Казани, где и познакомилась с футболистом в 2018-м году.

«Осенью мы с Сердаром обсуждали данную ситуацию и планировали договориться на комфортных для всех условиях, но до сих пор от него не поступило ни одного предложения. Думаю, он просто тянет время до отъезда из России, обещая, что «всё будет хорошо» и «я буду помогать». Но уже сейчас его помощь приходится в прямом смысле выпрашивать: деньги переводятся с большими задержками и вообще выдаются крайне тяжело. Например, в декабре я попросила 50 тысяч рублей на лечебные процедуры, которые невролог назначил дочери. Деньги мне удалось получить лишь спустя две недели под условия полной отчетности, предоставления чеков и отправки обратно сдачи в случае, если итоговая сумма выйдет менее 50 тысяч рублей. Слава богу, сейчас мы смогли начать лечение, но такое отношение к здоровью ребенка едва ли говорит о том, что Сердар готов помогать ей добровольно. Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение. Кажется, тут всё очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде», - цитирует девушку «Спорт-Экспресс».

Также Алия рассказала о ходе подготовки экспертизы, с целью доказать отцовство 26-летнего Азмуна и взыскания алиментов. «Мой юрист делает все возможное для скорейшего назначения экспертизы и вынесения решения судом, однако такой процесс не может быть быстрым, требуется время для соблюдения всех формальностей. Я думаю, к этому делу необходимо привлечь еще и уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, так как на сегодняшний день однозначно нарушаются права дочери», - заявила Алия.

Сейчас Сердар Азмун на клубном уровне выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга.