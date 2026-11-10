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Происшествия 10 ноября 2026 14:15

Мать, купившую 13-летнему сыну питбайк, осудили в Бугульме

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39-летней жительнице Бугульмы, купившей питбайк своему 13-летнему сыну, вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина купила своему ребенку питбайк и отдала ключи. Мальчик попал в ДТП на дороге в поселке Восточный Бугульминского района, получив перелом лучевой и локтевой костей со смещением и закрытый перелом нижней челюсти.

Суд назначил женщине штраф в размере 60 тыс. рублей. Питбайк и шлем конфискованы.

Ранее по схожим основаниям осудили жительницу Нурлата. Женщина купила ребенку мотоцикл, подросток попал в ДТП, получив травмы.

#Бугульма #Прокуратура Татарстана #приговор суда
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