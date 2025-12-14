Мать Костылевой запретила ей выступать в шоу Плющенко и разорвала переговоры с академией
Мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, Ирина Костылева, в своем Telegram-канале сделала резкие заявления, касающиеся сотрудничества с командой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ирина Костылева прямо заявила о прекращении любого взаимодействия.
«Нет. Лена больше не примет участие в их шоу. Я не разрешаю ей этого делать», — написала она, имея в виду ледовые шоу Плющенко.
Кроме того, мать спортсменки опровергла информацию о возможных переговорах по продолжению работы с академией фигуриста, сопроводив это жесткой критикой в адрес тренерского штаба.
«Переговоры уже не актуальны, получается? Нет, конечно. Какие переговоры могут быть с тренером, который развалил спортсменку намеренно. Лишил ее программ, прыжков и даже положенного ей звания КМС», — заявила Костылева.
Конфликт стал развиваться публично после того, как продюсер Яна Рудковская опубликовала в сети видео, на котором, предположительно, Ирина Костылева бьет свою дочь. Это вызвало острую перепалку между сторонами, которая теперь переросла в окончательный разрыв профессиональных отношений.