Мать Костылевой: медкомиссия решит вопрос о возобновлении тренировок

Фото: соцсети Ирины Костылевой

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что сегодня ее дочь пройдет медицинскую комиссию.

Врачи оценят результаты лечения и определят, можно ли возобновлять тренировки. Спортсменка не тренируется с 14 сентября. После комиссии семья отправится в Воронеж.

«На 9 октября назначена медицинская комиссия. Там будут рассмотрены результаты лечения Лены. Соответственно будет принято решение о дальнейших тренировках, — сказала Ирина Костылева. — Дочь увидится с сестрой, маленьким племянником, своими подругами. Надеемся, этого времени хватит для восстановления после травмы. Мы решили, что восстановиться лучше сейчас за месяц, чем потом лечиться два месяца, ждём окончательного выздоровления. Пока еще беспокоит воспаление правой ягодичной мышцы».

Она отметила, что не знает, как произошел рецидив травмы, так как в конце лета пообещала не приходить на тренировки дочери. «А потом мне позвонили и попросили забрать Лену с тренировки, потому что она не может кататься из-за травмы. Как она ее получила, я не знаю. Лена тоже не говорит. Пару дней назад мы закончили курс лечения. За время множества обследований мы сделали МРТ всех костей и суставов от седьмого шейного позвонка до коленей. Всё в отличном состоянии. Воспаление всё-таки не критическое», — добавила Костылева-старшая.