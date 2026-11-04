Мать из Татарстана будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла ее дочь
Мать из Татарстана будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла ее дочь.
Как рассказали в СУ СК России по РТ, в начале мая 37-летняя жительница Зеленодольского района, будучи пьяной и не имея прав, везла в машине мужа и двух дочерей. В какой-то момент она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Младшая, 8-летняя дочь, получила травмы и умерла в больнице.
На женщину возбудили уголовное дело. В настоящее время его отправили в суд на рассмотрение.