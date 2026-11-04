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Происшествия 4 ноября 2026 13:06

Мать из Татарстана будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла ее дочь

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Мать из Татарстана будут судить за пьяное ДТП, в котором погибла ее дочь.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, в начале мая 37-летняя жительница Зеленодольского района, будучи пьяной и не имея прав, везла в машине мужа и двух дочерей. В какой-то момент она не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Младшая, 8-летняя дочь, получила травмы и умерла в больнице.

На женщину возбудили уголовное дело. В настоящее время его отправили в суд на рассмотрение.

#су ск россии по рт #дтп с пьяным водителем
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