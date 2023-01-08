Мать и двое сыновей отравились газом в квартире многоэтажки в Казани

Сегодня в 16.14 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение об отравлении газом матери и двоих ее сыновей в одной из квартир жилого дома на улице Батыршина в Казани.

Пострадавших 40-летнюю женщину 19-летнего юношу госпитализировали в 7 горбольницу, 9-летнего мальчика тоже с отравлением доставили в ДРКБ.

По предварительной версии, они отравились угарным газом. Причина случившегося устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.