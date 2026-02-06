news_header_top
На главную ТИ-Спорт 6 февраля 2026 14:28

Мать фигуристки Костылевой поблагодарила Плющенко за веру в свою дочь

Фото: телеграм-канал "Ангелы Плющенко"

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены (Костылевой), занимающейся в академии «Ангелы Плющенко», поблагодарила тренера, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за работу и вклад, который он внес в ее дочь спортсменку. Об этом родительница поделилась у себя в телеграм-канале.

«Для Лены, ее тренеров и меня — это уже огромная победа. Выйти на первенство России.

Евгений Викторович (Плющенко) дал интервью, где сказал правду, о физической готовности Лены. Готовность была минусовая, по всем позициям… И это закономерно. Полтора месяца без льда и два без системных тренировок. Так сложилось.

Я очень благодарна Евгению Викторовичу за труд и знания отданные Лене. За веру и отеческую любовь к своей спортсменке», – написала Ирина Костылевой в соцсетях.

Накануне Елена Костылева лидировала с короткой программой на первенстве России среди юниоров. Сегодня, 6 февраля, фигуристки выступят с произвольной программой.

В декабре Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Еленой Костылевой из-за разногласий с ее мамой – Ириной. После этого семья Костылевых покинула пределы академии Плющенко, а 14-летняя фигуристка приступила к занятиям под руководством Софьи Федченко в академии «Триумф».

Однако и с новым тренерским штабом родительница спортсменки не нашла общий язык. В результате чего Елена Костылева снова вернулась в «Ангелы Плющенко».

