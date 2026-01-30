Мать Елены Костылевой допустила смену гражданства из-за судейства в России

Фото: Соцсети Ирины Костылевой

Мать молодой чемпионки России по фигурному катанию Елены Костылевой, Ирина Костылева, сделала резкое заявление, раскритиковав судейство на российских соревнованиях и допустила переезд семьи за границу для смены спортивного гражданства дочери.

В своем Telegram-канале она написала, что, если Федерация фигурного катания России не пересмотрит свое отношение к одной из лучших спортсменок страны, ей придется искать радикальные решения. «Если переоценка отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. За иностранца — а что еще делать?» — заявила Костылева.

По ее словам, оценки, которые получала ее дочь на этапах российского Гран-при, вызывают вопросы. Она привела пример:

«Лена спрашивает: "Мама, почему вот этот сальхов стоит от судей +1 – +2. У них нет глаз или совести?"». Ирина Костылева отметила, что эти мысли возникают, даже если не учитывать многомесячную травму, полученную чемпионкой до сентября.

В качестве одного из возможных сценариев она описала переезд, связанный с фиктивным замужеством: «На одном этаже с моей сестрой, в её миланской квартире, живёт вдовец-пенсионер – мама вышла замуж, меняет место жительства, девочка уезжает с родительницей».

Напомним, на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге юная фигуристка заняла девятое место среди юниорок. В произвольной программе Костылева исполнила три прыжка ультра-си в первой половине проката и трижды упала во второй (с 4S и дважды – с 3Lz). Елена стала 12-й в ПП.