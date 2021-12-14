«Ее пытаются вывести из комы»: мать малышки из Казани о несчастном случае в Таиланде

Шокирующий случай с маленькой жительницей Казани произошел в Таиланде. В отеле на малышку упала тяжелая мраморная столешница. Малышка в коме, каждые сутки пребывания в больнице стоят огромных денег. Мать девочки рассказала ИА «Татар-информ» подробности истории.

Малышка в коме, каждые сутки пребывания в больнице стоят огромных денег

Фото: соцсети

Рабочая поездка обернулась несчастным случаем

Рабочая поездка в Таиланд обернулась трагедией для семьи из Казани. Регина, ее супруг и их 11-месячная дочь уже должны были возвращаться домой в Казань, но накануне вылета случилось несчастье.

«Мой муж – ученый. В августе мы с семьей переехали в Таиланд. У него была рабочая поездка. На днях мы должны были уже улететь в Россию, но вмешался случай», – начала рассказывать Регина.

Несколько месяцев семья жила в Паттайе. Чтобы вылететь из страны, они перебрались в Бангкок. Накануне вылета рядом с аэропортом они забронировали номер в отеле, в гостиницу заехали поздно вечером.

«Мы даже не успели толком распаковать чемоданы. Дочка у меня еще не уверенно ходит, перебирается по стенке. Она пошла к балкону, и на пути ей попалась столешница», – вспоминала Регина.

Доля секунды – и девочка оказалась под тяжеленной мраморной столешницей. Мать бросилась к дочери, но поднять стол сама не смогла, сдвинуть его удалось супругу. После того как девочку вытащили, на такси ее доставили в больницу. Ребенка отправили в реанимацию и ввели в медикаментозную кому.

Девочка оказалась под тяжеленной мраморной столешницей Фото: соцсети

«Сразу после падения плиты у дочки изо рта было кровотечение, сильное. На месте врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, два перелома, отек мозга и гематомы», – рассказала мать девочки.

Страховка внезапно закончилась, а счета за больницу – неподъемные

Врачи дают родителям утешительные прогнозы – глазные яблоки у малышки не пострадали, но носовая перегородка сломана, и необходимо срочно провести операцию. На счету каждая минута, и пока врачи борются за жизнь маленькой девочки, родителям за пребывание в гостинице выставили огромный счет – 368 тысяч батов, в переводе на наши деньги это порядка 800 тысяч рублей.

«Все время с начала поездки у нас была страховка, мы ее постоянно продлевали. Накануне вылета закончилась», – сокрушается мать девочки.

800 тысяч рублей – далеко не предел, переживает мать девочки, ведь сумма растет каждый день. Сколько еще малышка пробудет в больнице, неизвестно. Ей должны сделать компьютерную томографию, по результатам которой станет известно, можно ли транспортировать ребенка в Россию или перевести в другой госпиталь, где есть отделение педиатрии и нейрохирургии. Сегодня девочку пытались вывести из комы.

«Это был сложный день. Нейрохирург принял решение вывести дочку из комы, это значит – отключить от ИВЛ, перестать давать снотворное. Все это делают по порядку, но пока не продвинулись. Каждый раз, когда ее выводят, она начинает дергаться, приходится снова давать ей снотворное. Но мы справимся», – надеется Регина.

В отеле не осталось никаких следов

Пока родители боролись за жизнь ребенка, сотрудники отеля, по всей видимости, пытались скрыть следы. Регина рассказала, что когда они вернулись в номер, от стола не осталось и следа.

«В спешке, когда мы поехали в госпиталь, я не успела сделать фотографии. А когда я вернулась, сломанной столешницы уже не было, все было чисто вымыто», – рассказала Регина.

Тем не менее сегодня представители отеля навестили девочку в больнице. Они пообещали родителям разобраться в ситуации.