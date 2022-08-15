Мать Даши Максимовой хочет для убийцы дочери смертной казни

Мать Дарьи Максимовой хочет, чтобы убийце дочери избрали смертную казнь. О высшей мере наказания мать погибшей заявила сегодня до начала процесса над Игорем Птицыным в Верховном суде РТ. Именно его следствие считает причастным к убийству Максимовой и еще одной 16-летней девушки. Еще пять – пострадали.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Если будет отменен мораторий на смертную казнь, то я буду ее добиваться», – сказала мать Даши Максимовой.

Напомним, что тело Даши Максимовой нашли 19 августа 2011 года в лесополосе возле озера Глубокое. Девушка тогда пошла загорать, а когда возвращалась обратно, ее догнал Игорь Птицын и нанес ей смертельный удар.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело рассматривает Верховный суд Татарстана. Обвинение Птицыну поддерживает прокурор РТ Илдус Нафиков.