Мать бойца, награжденного орденом Мужества: «Смотрю на икону Христа, а вижу глаза сына»

Дмитрий Чуманов с мамой Лидией

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

«У Димы осталась дочка, в этом году ей исполнилось пять лет»

Командир реактивной артиллерийской батареи Дмитрий Чуманов посмертно награжден орденом Мужества. Связать свою жизнь с военным делом решил еще в школе, рассказывает его мать Лидия Чуманова. Пережить смерть близкого человека непросто – вот и Лидия Николаевна, рассказывая о сыне, едва сдерживает слезы.

Получив статус пенсионера, женщина продолжала работать и только через год после смерти сына решила уйти на заслуженный отдых.

«Первое время мне говорили, что в коллективе мне будет проще, я буду отвлекаться от своих проблем, но сейчас я решила, что работать больше не буду», – говорит Лидия Николаевна.

У нее есть еще один сын – ему 40 лет и живет он в Краснодарском крае. Муж скончался в 2014 году. Сейчас она живет одна в Базарных Матаках Алькеевского района Татарстана.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

«У Димы осталась дочка, в этом году ей исполнилось пять лет, вместе с мамой она живет в Уссурийске, в Приморском крае. В сентябре они приезжали ко мне в гости, целых две недели у меня жили», – с теплом вспоминает женщина.

В 2006 году Дмитрий окончил школу и поступил в Артиллерийское училище. Почему сын решил выбрать для себя военную специальность, мать героя не знает.

«С папой он очень любил рыбалку, а в школе играл в футбол, занимал призовые места на соревнованиях. Когда стал готовиться к поступлению в Артиллерийское училище, каждое утро пробегал по пять километров. Его никто не заставлял, все сам. Во время учебы в училище он получил дипломы психолога и юриста. Не для работы, а просто для себя, это ведь в жизни всегда пригодится. Психологом он был хорошим. Даже когда звонил мне, а я не хотела рассказывать о чем-то, он постепенно выводил меня на разговор, и я все выкладывала», – улыбается Лидия Чуманова.

Сын рос настоящим патриотом, заряжал своими идеями и других ребят. Глядя на Дмитрия, еще трое ребят пошли по военной специальности – один из них сейчас служит в зоне СВО, рассказывает мама Дмитрия.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

«Он ничего не говорил, только смотрел на меня и слушал»

Дмитрий попал в последний выпуск Казанского артиллерийского училища. Получив диплом, сразу же подписал контракт с воинской частью в Приморском крае – там же встретил свою любовь и женился.

«Потом его перевели в Улан-Удэ, там он прослужил года три, и оттуда его отправили на учения в Белоруссию. Незадолго до этого мне позвонила сноха – радостная такая, говорит, что их переводят в Москву. Но сын потом сказал, что на перевод потребуется около двух месяцев, что нужно будет подождать. А потом 5 января позвонил мне и говорит, что семью отправляют в Приморье, а сам он уезжает на учения в Беларусь», – вспоминает Лидия Николаевна.

С этого момента Дмитрий только четыре раза позвонил маме – пока был в пути, во время учений и последний звонок по видеосвязи был уже из зоны СВО.

«Последний раз мы говорили с ним 20 февраля. Он ничего не говорил, только смотрел на меня и слушал, что я рассказываю. Он никогда меня не расстраивал, берег, не говорил ничего плохого. Он был в военном обмундировании, каске и бронежилете. У меня и в голове не было, что он уже на Украине, он же все говорил про Беларусь. Он даже не сказал пока, ничего не сказал: “Ладно, мам”, – и отключился», – рассказывает сквозь слезы мать командира.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

«Одиннадцать дней его не привозили. Не дай Бог, конечно, такое никому испытать!»

Дмитрию Чуманову было 32 года, когда он погиб, до дня рождения оставалось чуть меньше месяца.

Новость о гибели сына Лидия Николаевна узнала от жены брата. Была в этот момент на работе. Уже потом к ней пришел глава района, представители военкомата и официально передали похоронку.

«Одиннадцать дней его не привозили. Не дай Бог, конечно, такое никому испытать!» – расплакалась женщина.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

На похоронах было очень много народа. Лидию Николаевну приехали поддержать однокурсники сына из Артиллерийского училища, родственники, друзья и односельчане.

«Год был очень тяжелый, и сейчас мне тяжело. Эту боль не унять. Я часто хожу в церковь, мне очень помогает настоятель нашего храма, отец Андрей, уделяет мне особое внимание. Вообще мимо храмов я не прохожу, всегда захожу. Вот как-то зашла в храм в своей родной деревне, а там икона Иисуса Христа глазами Димы на меня смотрит, прям Димины глаза, и все», – поделилась мать героя.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

В Базарных Матках установили памятник погибшим в зоне СВО: на нем есть имя Дмитрия – он первый, кто погиб в зоне СВО из Алькеевского района РТ. Памятную доску установили и в школе, где он учился, и на доме, где он жил в Бурятии, а в воинской части появился памятный стенд. Уголок, посвященный герою, есть и в местном музее.

Фото: предоставлено Лидией Чумановой

«Меня очень поддерживает глава района – Александр Федорович Никошин. Он всегда на связи, если что-то нужно. Вот путевку в санаторий мне выделили. Это, конечно, мне сына не вернет, но приятно, что не забывают меня», – подытожила Лидия Николаевна.