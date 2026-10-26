Мастерская ЦУМа получила награды конкурса «100 лучших товаров России»

Три работы мастерской «Пуховая нежность Татарстана», резидента Центра уникального мастерства (ЦУМ), отмечены на федеральном этапе всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Пуховый платок ручной работы «Снежная птица» и коллекция «Нити единства» стали лауреатами конкурса, платок «Вязание нового времени: бисерный платок» удостоен диплома, сообщает пресс-служба ЦУМа.

Согласно полученной информации, Татарстан участвует в Программе «100 лучших товаров России» ежегодно и, как отмечают организаторы, показывает высокие результаты. Для ремесленной мастерской награда подтверждает соответствие изделий ручной работы требованиям федерального конкурса.

В ЦУМе мастерская работает с момента открытия Центра. Посетители «Пуховой нежности» могут проследить весь путь создания пуховых вещей: как шерсть превращается в тончайшую нить, а затем в изделие. Участники мастер-классов пробуют прясть и вязать.

«Для нас эта награда подтверждает, что ручная работа и высокое качество идут вместе. Мы благодарны ЦУМу за пространство, где можно развивать творчество, расширять возможности работы», — сказал создатель «Пуховой нежности» Салават Мухамедьяров.

Генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич отметил, что награда резидента на федеральном конкурсе показывает, что изделия мастеров ЦУМа выдерживают сравнение с лучшей продукцией страны. По его словам, задача центра – помогать мастерам выходить на новые рынки.