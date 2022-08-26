«Мастеровитые ребята должны исполнять»: Знарок раскритиковал большинство «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, что ему не понравилось в действиях казанской команды в победном матче против ярославского «Локомотива» (2:0) в товарищеском матче на предсезонном турнире Кубок Танеко.

«Хорошая игра, самая серьёзная из тех, что мы провели. Что-то понравилось, что-то нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его уже очень долго. Но надо потерпеть немножко. У нас собрались мастеровитые ребята, они должны исполнять. А так – меньшинство неплохо провели и в целом неплохо сыграли. Вратарь хорошо сыграл», - цитирует специалиста корреспондент «Татар-информа».

Кроме того наставник «Ак Барса» объяснил, почему Кирилл Панюков выходит в первой бригаде большинства, хотя там раньше играл Станислав Галиев.

«Панюков на этой позиции играет уже давно, мы пробовали там Кагарлицкого, а Галиев играл в этой бригаде слева. Что-то нам не понравилось, а Панюков и в сборной Казахстана играл там, и в клубе, мы просматривали видео. Во второе большинство нам тоже нужно праворукого игрока с левой стороны.

Не будем менять сочетание? Конечно, потому что на тренировках всё получается, а в первой серьёзной игре не всё получилось. Так и нужно – не ломать что-то, а терпеть, дать ему (Панюкову) возможность разыграться», - заявил Знарок.

Также специалист прокомментировал игру голкипера «Ак Барса» Амира Мифтахова, который сегодня оформил «сухарь».

«Нам нужны два вратаря, которых мы будем чередовать, потому что 68 игр – это много для одного. Рады, что он неплохо сыграл», - сказал Знарок.

Кроме того наставник «Ак Барса» прокомментировал большое количество удалений в составе обеих команд.

«Ребята привыкают к новым правилам, грязи было много всю игру, очень много удалений случилось, и неоправданных тоже. Думаю, в первых играх так и будет – мы привыкаем к судейству, у нас ещё не было собрания с судьями, нам должны рассказать о новых трактовках. Согласен, что с обеих сторон было грязновато», - сказал Знарок.

Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет завтра против нижнекамского «Нефтехимика». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.