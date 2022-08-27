«Мастеровитые должны исполнять»: почему «Ак Барс» Знарка впервые разочаровал

«Ак Барс» с победы над «Локомотивом» (2:0) начал домашний предсезонный турнир на Кубок Танеко. Но фаворит всея КХЛ оставил не столь сильное впечатление, чем во время выездных гастролей в Москву и Балашиху. Подробнее — в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Локомотив» вчера сыграл слабо, и на их фоне «Ак Барс» тоже разочаровал Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в Казани был не так ярок, как в Москве

«Хорошая игра, самая серьезная из тех, что мы провели. Что-то понравилось, что-то нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его уже очень долго. Но надо потерпеть немножко. У нас собрались мастеровитые ребята, они должны исполнять. А так – меньшинство неплохо провели и в целом неплохо сыграли. Вратарь хорошо сыграл», – сказал после игры главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

На бумаге «Локомотив» и правда можно считать пока самым серьезным испытанием «барсов» в товарищеских матчах этого лета. Однако на деле ярославцы сыграли вчера очень слабо и ничего не противопоставили «Ак Барсу», кроме настойчивых попыток перебегать и перетолкать. Пожалуй, тот же «Спартак» в Москве действовал в атаке куда интереснее.

Данис Зарипов и Вячеслав Войнов на мастерстве соорудили решающий гол Фото: ak-bars.ru

И на фоне такого «Локомотива» казанцы выглядели неважно. Созиданием в атаке, кроме единичного эпизода с голом Кирилла Петрова, отличалось только первое звено. Да и они голов не забили. Только Вячеслав Войнов отдал сложный пас на Даниса Зарипова, который выжал из момента максимум, открыв счет в матче.

Почему Знарок упорно ставит Панюкова: что не так с большинством «Ак Барса»

В розыгрыше большинства «Ак Барс» также представлял собой довольно нехорошее зрелище. Если в предыдущих матчах шайба, бывало, не шла в ворота, то накануне и комбинации в зоне соперника не радовали глаз. Первой бригаде большинства не хватало чего-то важного. Рискнем предположить, что этим важным элементом был Станислав Галиев.

Мы с большим уважением относимся к Кириллу Панюкову и его бомбардирским талантам. Вчера он опять набрал очко за сложнейший пас на пару метров за своими воротами на Войнова, который, видимо, каким-то чудом вывел на чужие ворота Зарипова. Но в большинстве именно Панюков выглядит слабым звеном. Да и в равных составах не блистал, а отметился скорее необязательным удалением в третьем периоде.

В большинстве именно Панюков выглядит слабым звеном. Вчера он и в равных составах не блистал Фото: ak-bars.ru

Странно, что Знарок, имея в наличии Галиева, ставит в первую бригаду большинства, скажем откровенно, довольно среднего Панюкова. Но Олег Валерьевич явно видит что-то неподвластное простому журналистскому глазу и не собирается что-либо менять в ближайших матчах.

«Панюков на этой позиции играет уже давно, мы пробовали там Кагарлицкого, а Галиев играл в этой бригаде слева. Что-то нам не понравилось, а Панюков и в сборной Казахстана играл там, и в клубе, мы просматривали видео. Во второе большинство нам тоже нужно праворукого игрока с левой стороны.

Не будем менять сочетание? Конечно, потому что на тренировках всё получается, а в первой серьезной игре не всё получилось. Так и нужно – не ломать что-то, а терпеть, дать ему (Панюкову) возможность разыграться», – заявил Знарок.

Голевое молчание Шипачева и неуютное место для Галиева

Впрочем, проблемы «Ак Барса» в большинстве не только из-за Панюкова. Тот же Вадим Шипачев никак не может забить свой первый гол за «Ак Барс». Вчера уже и 41-летний Зарипов расчехлил свою пушку, а новая главная звезда казанцев всё хранит голевое молчание. Интересно, что Шипачев накануне не попал даже в пустые ворота, когда ярославцы пошли на последний, решающий штурм.

Кажется, Станиславу Галиеву неуютно во втором звене «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Также с каждым матчем усиливается впечатление, что Галиеву тяжело найти себя в компании Кирилла Семенова и отчасти Петрова. Партнеры 22-го номера — качественные исполнители, но в этой компании практически весь креатив идет от Галиева, что и показал гол Петрова с пятачка.

В то же время Галиев сам является обладателем шикарного по точности и силе броска (как кистевого, так и щелчка). Однако партнеры практически не создают для него возможности применить свои лучшие качества. Особенно это было заметно при реализации все того же большинства, когда Галиев заметно брал игру на себя, чтобы попытаться создать себе момент для броска. Он получает мало помощи от партнеров по звену.

Возможно, Олегу Знарку рано или поздно придется изменить вторую тройку нападения или вообще разбить первое ударное звено, чтобы сбалансировать ситуацию. Тот же Семенов в предыдущих клубах играл роль скорее универсала третьего звена с креном на оборонительные функции. Пока Кирилл не выглядит железобетонным центром для топ-6 команды уровня «Ак Барса».

Мифтахов был хорош, но выводы о вратарской бригаде «Ак Барса» по одной игре делать рано

А вот кто вчера порадовал из числа «барсов», так это голкипер Амир Мифтахов. «Сухарь» говорит сам за себя, и сыграл казанский воспитанник спокойно и без суеты. Но тут уместно вернуться в начало текста и напомнить, что «Локомотив» сыграл в атаке без особых затей, и не сказать, что перед Мифтаховым были поставлены сложные задачи. Стоит отметить, что и Знарок после матча довольно сдержанно хвалил Амира.

По одной успешной игре Амира Мифтахова выводы делать рано Фото: ak-bars.ru

«Нам нужны два вратаря, которых мы будем чередовать, потому что 68 игр – это много для одного. Рады, что он неплохо сыграл», – сказал Знарок.

Как мы уже писали, Билялову нужен сильный сменщик, который уверенно возьмет на себе до 50% матчей регулярного чемпионата. По одному удачному матчу против не слишком сильного соперника делать далеко идущие выводы о Мифтахове явно преждевременно.

Знарок уже определился с основой: есть ли в ней место Воронкову и Сафонову?

Уже сегодня «Ак Барс» проведет второй матч турнира против нижнекамского «Нефтехимика», но он в любом случае будет менее показательным, ибо в дело вступит ротация.

Найдется ли место Воронкову в основном составе «Ак Барса» на постоянной основе? Фото: ak-bars.ru

Логика выбора состава Олега Знарка в целом уже понятна, и именно накануне мы увидели сочетания звеньев атаки и пар защитников, на которые тренер делает главную ставку. Примерно такой же состав мы увидим в понедельник в матче против «Салавата Юлаева». Ну а сегодня свой очередной шанс получат Воронков, Сафонов, Дыняк и далее по списку.

Хочется верить, что главные таланты «Ак Барса» (Воронков и Сафонов) все же пробьются в основной состав казанцев, но пока эта вероятность не проглядывается. Очевидно, что на данный момент Знарок их рассматривает, как игроков ротации и не более того.