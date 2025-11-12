news_header_top
СВО 12 ноября 2025 12:46

Мастерицы Новошешминского района шьют пороховые мешочки для военнослужащих

В Петропавловском доме культуры Новошешминского района продолжается работа по изготовлению пороховых мешочков по просьбе военнослужащих из числа земляков. Такие изделия востребованы на передовой и являются важным элементом поддержки наших воинов.

Глава Петропавловского сельского поселения Дмитрий Никитин сообщил, что с начала проведения специальной военной операции жителями поселения собрано и направлено в зону боевых действий более 20 тонн гуманитарной помощи.

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский выразил благодарность за активное участие и пожелал успехов в дальнейшем развитии территории.

Кроме того, на планерке Тарнавский сообщил о планируемой поездке в зону СВО в конце ноября и призвал жителей принять в ней активное участие. Для удобства пункт сбора гуманитарной помощи перенесен в здание районного дома культуры.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

