©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мастерицы Лаишевского района за месяц сплели рекордное количество маскировочных сетей
Мастерицы Лаишевского района продолжают активную работу по поддержке военнослужащих земляков в зоне специальной военной операции. За прошлый месяц они сплели 115 маскировочных сетей — это стало своеобразным рекордом для района, рассказала волонтер Юлия Плескач.
По словам волонтера, маскировочные сети необходимы, чтобы скрыть технику, которая подвергается арт-обстрелу. Также необходимо маскировать блиндажи и окопы.
В целом, в зону спецоперации волонтеры отправили уже 265 маскировочных сетей, из них — 60 из города Лаишево.
Пункты плетения сетей расположены в районном Доме культуры Лаишева, в селе Столбище, Сокурах, Нармонке, Никольском и деревне Орел.
На днях из Лаишевского района состоялась большая отправка необходимых вещей полку 1436.
Среди них 20 маскировочных сетей и костюмов, которые освятили отец Сергий из Лаишева и отец Фёдор из Столбищ. В сжатые сроки удалось собрать принадлежности для госпиталя.
«Сроки были сжатые, но мы успели. Плели сети всем районом. Благодарим всех, кто принимает участие в сборах, кто плетет, шьет и возит. Вот так дружно мы помогаем нашим бойцам. И они чувствуют нашу поддержку!» — благодарят активисты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что полтонны копченой форели направили лаишевцы на День защитника Отечества в зону спецоперации.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»