Мастерицы Лаишевского района за месяц сплели рекордное количество маскировочных сетей

Мастерицы Лаишевского района продолжают активную работу по поддержке военнослужащих земляков в зоне специальной военной операции. За прошлый месяц они сплели 115 маскировочных сетей — это стало своеобразным рекордом для района, рассказала волонтер Юлия Плескач.

По словам волонтера, маскировочные сети необходимы, чтобы скрыть технику, которая подвергается арт-обстрелу. Также необходимо маскировать блиндажи и окопы.

В целом, в зону спецоперации волонтеры отправили уже 265 маскировочных сетей, из них — 60 из города Лаишево.

Пункты плетения сетей расположены в районном Доме культуры Лаишева, в селе Столбище, Сокурах, Нармонке, Никольском и деревне Орел.

На днях из Лаишевского района состоялась большая отправка необходимых вещей полку 1436.

Среди них 20 маскировочных сетей и костюмов, которые освятили отец Сергий из Лаишева и отец Фёдор из Столбищ. В сжатые сроки удалось собрать принадлежности для госпиталя.

«Сроки были сжатые, но мы успели. Плели сети всем районом. Благодарим всех, кто принимает участие в сборах, кто плетет, шьет и возит. Вот так дружно мы помогаем нашим бойцам. И они чувствуют нашу поддержку!» — благодарят активисты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полтонны копченой форели направили лаишевцы на День защитника Отечества в зону спецоперации.