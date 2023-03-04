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Руc Тат
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Общество 4 марта 2023 12:07

Мастерицы Лаишевского района за месяц сплели рекордное количество маскировочных сетей

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Мастерицы Лаишевского района за месяц сплели рекордное количество маскировочных сетей

Мастерицы Лаишевского района продолжают активную работу по поддержке военнослужащих земляков в зоне специальной военной операции. За прошлый месяц они сплели 115 маскировочных сетей — это стало своеобразным рекордом для района, рассказала волонтер Юлия Плескач.

По словам волонтера, маскировочные сети необходимы, чтобы скрыть технику, которая подвергается арт-обстрелу. Также необходимо маскировать блиндажи и окопы.

В целом, в зону спецоперации волонтеры отправили уже 265 маскировочных сетей, из них — 60 из города Лаишево.
Пункты плетения сетей расположены в районном Доме культуры Лаишева, в селе Столбище, Сокурах, Нармонке, Никольском и деревне Орел.

На днях из Лаишевского района состоялась большая отправка необходимых вещей полку 1436.

Среди них 20 маскировочных сетей и костюмов, которые освятили отец Сергий из Лаишева и отец Фёдор из Столбищ. В сжатые сроки удалось собрать принадлежности для госпиталя.

«Сроки были сжатые, но мы успели. Плели сети всем районом. Благодарим всех, кто принимает участие в сборах, кто плетет, шьет и возит. Вот так дружно мы помогаем нашим бойцам. И они чувствуют нашу поддержку!» — благодарят активисты.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что полтонны копченой форели направили лаишевцы на День защитника Отечества в зону спецоперации.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#спецоперация на Украине
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