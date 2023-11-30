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Мастерицы из Менделеевского района приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО
В Тихоновском сельском доме культуры организовали акцию по приготовлению домашней лапши для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, под девизом «Всё для Победы».
В нарезании лапши приняли активное участие мастерицы села. Женщины с готовностью приняли предложение сотрудников Дома культуры.
Активистки приготовили тесто из 35 яиц и нарезали домашнюю лапшу. Получилось более 8 килограммов. Помимо лапши, для бойцов подготовили овощи: лук, картофель, морковь. Отправка планируется сегодня через волонтеров.
«Хотим поддержать наших парней, которые находятся в зоне СВО. Желаем скорейшего возвращения мобилизованных домой и выражаем огромную благодарность всем за понимание и поддержку», — заявили мастерицы.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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