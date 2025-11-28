Мастерицы из Дрожжановского района изготовили подушки для участников СВО
В селе Старое Шаймурзино Дрожжановского района местные активистки объединились ради дела: они шьют подушки для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Эту инициативу жители называют настоящим «субботником»: участие в ней принял практически каждый, кто хотел внести свой вклад. Работники сельского дома культуры поддержали акцию, предоставив пространство и помощь в организации.
Работа распределилась естественным образом: кто-то занимается пошивом, кто-то – набивкой и упаковкой. Центром сбора гуманитарной помощи стала сельская библиотека.
«Те, кто по различным причинам не смог прийти в библиотеку, но очень хотел помочь, оказали материальную поддержку, – подчеркивает библиотекарь Юлия Хусаинова. – Мы все в неоплатном долгу перед нашими бойцами. Рискуя собственной жизнью, они мужественно защищают Родину и наше мирное будущее».
Основной объем работ выполнялся в самой библиотеке, но две жительницы – Суфия Алтынбаева и Ильсияр Сафиуллина – шили наволочки у себя дома.
Ткани собирали по всему селу, а часть жителей внесла финансовую помощь. На собранные средства был приобретен синтепон для наполнения изделий.
Силами неравнодушных жителей Старого Шаймурзина было изготовлено 35 подушек. В ближайшее время этот груз отправится в зону проведения СВО и будет передан военнослужащим из Дрожжановского района.
В Дрожжановском районе продолжается сбор гуманитарной помощи. Присоединиться может каждый желающий. Подробности можно узнать по телефону: 8 (84375) 2-29-22.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Гулии Фаизовой.