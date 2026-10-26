Мастера Татарстана смогут принять участие в ярмарке ремёсел в Казани

Мастеров Татарстана приглашают на ярмарку изделий народных художественных промыслов и ремёсел, приуроченную ко Дню народного единства. Мероприятие пройдёт в ТЦ «Мега Казань» с 4 по 8 ноября 2026 года, участие для предпринимателей республики бесплатное.

Событие организовано при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и подведомственного ему регионального центра «Мой бизнес» (НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ»).

К участию приглашают субъектов креативных индустрий и мастеров народных художественных промыслов. Участники ярмарки смогут представить своё творчество широкой аудитории, найти новых партнёров и покупателей, заявить о себе и своём ремесле, а также стать частью праздничных мероприятий ко Дню народного единства.

Регистрация ведётся на портале мсп.рф.

Ранее в Центре уникального мастерства Казани прошёл Международный форум креативных индустрий и народных художественных промыслов «Сделано в России. Культурный код». Он собрал более 300 участников, среди которых были мастера народных художественных промыслов, ремесленники, дизайнеры и предприниматели из креативной сферы. Форум проводился как очно, так и в онлайн-формате.

Дополнительная информация о мерах поддержки доступна по номеру единого контакт-центра 8 (843) 524-90-90 и в официальных публикациях.