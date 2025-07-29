Мастера меча из Татарстана завоевали 4 медали на чемпионате в Гонконге

Фото: Федерация кендо РТ

В Гонконге состоялся XVIII Региональный чемпионат по кендо. Турнир объединил сильнейших бойцов из Китая, Филиппин, Монголии, Южной Кореи и России.

Татарстан в составе национальной сборной представили 7 представителей спортивного сообщества «Динамо». По итогам личных соревнований спортсмены из нашей республики завоевали 4 призовых места: среди юниоров вице-чемпионом стал Кирилл Токмаков, среди мужчин «бронза» у Тимура Сайфутдинова и Артура Салмиярова. В женских соревнованиях в финал пробилась Вероника Казакевич, она стала серебряным призером чемпионата.

«Казакевич уже второй раз за полгода блеснула мастерством на международных соревнованиях в Гонконге. В марте она также стала вице-чемпионкой XXI Открытого Чемпионата Азии по кендо. Кроме того, спортсмены из Татарстана пополнили копилку национальной сборной особыми медалями "За боевой дух". Наградами отмечены Вероника Казакевич, Тимур Шайхуллин, Тимур Сайфутдинов и Артемий Толкишевский», – поделился с журналистом «Татар – информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.