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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 12:20

Мастера меча из Татарстана завоевали 4 медали на чемпионате в Гонконге

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Мастера меча из Татарстана завоевали 4 медали на чемпионате в Гонконге
Фото: Федерация кендо РТ

В Гонконге состоялся XVIII Региональный чемпионат по кендо. Турнир объединил сильнейших бойцов из Китая, Филиппин, Монголии, Южной Кореи и России.

Татарстан в составе национальной сборной представили 7 представителей спортивного сообщества «Динамо». По итогам личных соревнований спортсмены из нашей республики завоевали 4 призовых места: среди юниоров вице-чемпионом стал Кирилл Токмаков, среди мужчин «бронза» у Тимура Сайфутдинова и Артура Салмиярова. В женских соревнованиях в финал пробилась Вероника Казакевич, она стала серебряным призером чемпионата.

«Казакевич уже второй раз за полгода блеснула мастерством на международных соревнованиях в Гонконге. В марте она также стала вице-чемпионкой XXI Открытого Чемпионата Азии по кендо. Кроме того, спортсмены из Татарстана пополнили копилку национальной сборной особыми медалями "За боевой дух". Наградами отмечены Вероника Казакевич, Тимур Шайхуллин, Тимур Сайфутдинов и Артемий Толкишевский», – поделился с журналистом «Татар – информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

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