Мастера из Казахстана, Санкт-Петербурга создадут статуи на этнофестивале в РТ

В Лаишевском районе Татарстана, в селе Атабаево, 29 июня в третий раз пройдет этнофестиваль «АрхПикник», в этом году его темой станет «Сказки моей семьи». Об этом сообщается в телеграм-канале Института развития городов РТ.

«Парк этноскульптур, сделанных из природных материалов, пополнится 9 новыми скульптурами», — отмечается в сообщении.

Если до этого фигуры создавали скульпторы из Казани, то в 2024-м участие в фестивале примут авторы из Казахстана, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Набережных Челнов.

За два года было создано 18 скульптур, а фестиваль посетило более 5 тыс. человек. География участников расширяется, а «АрхПикник» вызывает всё больший интерес не только художников, но и жителей и гостей Лаишевского района.

Для посетителей фестиваля организуют фуд-корты, мастер-классы, фотозону и спортивные активности.

Фото: телеграм-канал Института развития городов РТ