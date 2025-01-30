Мастер завода в РТ, по вине которого рабочего засыпало грунтом, предстанет перед судом

В Мензелинском районе мастер завода предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что обвиняемый причастен к гибели рабочего. В ноябре прошлого года во время строительства дороги в Мензелинском районе сломался элемент грунтосмесительной установки, в связи с чем его сняли. Один из дорожных рабочих провалился в бункер, и его засыпало грунтовой смесью. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи полагают, что обвиняемый, ответственный за соблюдение правил охраны труда, не прекратил работу, не установил ограждения и покинул стройплощадку.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.