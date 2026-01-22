Мастер спорта России по фигурному катанию раскрыла рецепт крепкой семьи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финалисты республиканского конкурса «Нечкэбил» – семья Бурцевых-Павловых из Казани – сегодня приняли участие в выставке, открывшейся в рамках итоговой коллегии Управления ЗАГСа РТ в Казани. О семейных ценностях представители спортивной семьи рассказали «Татар-информу».

«Мы в составе сборной России с 2002 года. В нашей семье несколько видов спорта – синхронное фигурное катание, пилонный спорт, воздушная гимнастика. Мы – спортсмены третьего поколения, а точнее уже четвертого. Мои дети – тоже спортсмены, дочь в составе сборной Республики Татарстан», – рассказала Олеся Павлова.

На мероприятие она пришла вместе с супругом Андреем Бурцевым, старшей дочкой и сестрой Дианой. Олеся – мастер спорта международного класса, многократный призер, победитель всероссийских и международных соревнований по фигурному катанию и воздушной гимнастике. В ее копилке 19 медалей в сборной России по синхронному фигурному катанию.

«Мы – сестры Павловы, мастера спорта международного класса по синхронному фигурному катанию, бронзовые призеры Красноярска, финалисты 2009 и 2019 года. Я в данный момент в составе сборной по воздушной гимнастике, чемпионка России 2025 года. Сестра – капитан команды мастеров спорта Татарстана по синхронному фигурному катанию», – отметила Олеся Павлова.

Ее старшей дочери Анастасии 12 лет, у девочки первый спортивный разряд. Анастасия выступает в составе сборной республики по синхронному фигурному катанию, а также двукратная чемпионка России 2025 года по пилонному спорту. Младшая дочь Анна увлекается шахматами, ей пять лет.

Глава семейства трудится в сфере связи, увлекается футболом и хоккеем. У дружной спортивной семьи есть свои традиции. Бурцевы-Павловы любят путешествовать.

«Всегда путешествуем с флагом, на котором изображен герб Казани. Постоянно находим наших соотечественников на просторах нашей планеты. Флаг виден издалека, к нам подходят и спрашивают: "Вы из Казани, из Татарстана, России?"», – говорит Олеся Павлова.

Супруги стараются привить детям уверенность в себе и волю к победе.

«На протяжении нашего спортивного пути встречались разные препятствия, нам очень часто говорили, что что-то невозможно: "Вы столько не прокатаетесь, не выиграете, не попадете на соревнования по различным причинам". История нашей семьи показывает, что если родители поддерживают детей, у них все получается, все складывается», – сообщила Палова.

Напоследок она рассказала, что нужно делать, чтобы семья была крепкой.

«У нас на все одна волшебная таблетка – занимайтесь физической культурой вместе со своими детьми. Лучший тренажер для любого ребенка – его родитель», – заключила спортсменка.