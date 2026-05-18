Происшествия 18 мая 2026 15:47

Мастер предстанет перед судом за гибель рабочего под металлоконструкцией в РТ

Сотрудника фирмы в Зеленодольске будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает управление СК по Татарстану.

Согласно версии следствия, 16 февраля 2026 года во время проведения работ мастер фирмы не организовал должным образом производственный процесс. Из-за этого металлическая конструкция упала на рабочего, производившего газорезку, и придавила его. Потерпевший получил смертельные травмы, от которых скончался на месте.

Уголовное дело передано в суд.

#гибель рабочего #несчастные случаи на производстве #следком татарстана
