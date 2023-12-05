Мастер-план Казанской агломерации даст городу 1,2 млн рабочих мест и разгрузку дорог

На Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш: отражение идентичности», который начал сегодня свою работу на площадке театра имени Камала в Казани, директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев представил мастер-план развития Казанской агломерации.

Документ, подчеркнул он, максимально прагматичен, и на основе его в дальнейшем будут разработаны градостроительная документация, долгосрочный план социально-экономического развития и т.д. Сам мастер-план разрабатывался, чтобы в долгосрочной перспективе, а именно до 2050 года, решить транспортные задачи, социально-экономические, задачи человекоориентированности среды и другие аспекты современного города.

За время работы над мастер-планом архитекторы выяснили, что ежедневно в Казань с ее близлежащих территорий въезжают 88 тысяч человек. Разработчики особенно гордятся тем, отметил Григорьев, что для предварительных исследований использовали не только стандартный набор инструментов, но и, например, данные анализа жалоб в «Народный контроль». В результате, заверил спикер, получилась балансовая модель развития агломерации.

Территорию агломерации разделили на фрагменты, для каждого из них проводили самостоятельное исследование и получили конкретные цифры – сколько на каждой территории можно построить жилья, сколько производственных объектов, сколько создать рабочих мест, что для этого нужно сделать в плане транспортной доступностии т.д.

«Новые транспортные развязки Казанской агломерации были многократно отмоделированы. Мастер-план предполагает [развитие] автомобильных дорог и всех видов наземного транспорта в целом, а также метрополитена. В то же время это история про снижение процента использования личного транспорта – введение на большинстве магистралей выделенных полос, ужесточения правил въезда в город и т.д.», – рассказал Олег Григорьев.

При этом он констатировал, что все это «неизбежные мероприятия для каждого большого города». Очень подробно, подчеркнул он, были проработаны вопросы социально-экономического развития. Так, реализация мастер-плана, по расчетам, позволит создать 1 млн 238 тысяч рабочих мест.

«Но мастер-план – это только первый небольшой шажочек в цепочке мероприятий, которые нужно выполнять для развития Казанской агломерации. На его основе будут разрабатываться многие другие нормативы», – заключил он.

Ахитектурно-строительный форум «Казаныш» проводится в Казани в третий раз. В этом году он приобрел статус международного и проводится с 5 по 7 декабря в помещении театра имени Камала.