Мастер на все руки: 95-летний житель Татарстана чинит кровлю и держит пчел

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ

95-летний юбилей отмечает сегодня труженик тыла Виктор Сизов из Агрызского района Татарстана. Виктор Алексеевич – мастер на все руки. Несмотря на почтенный возраст, трудится в огороде и помогает односельчанам.

«Сизов Виктор Алексеевич – долгожитель из деревни Зуево. Его судьба похожа на судьбы многих людей, живших в тяжелые военные годы. Родился Виктор Алексеевич в селе Исенбаево Елабужского района, в семье было семеро детей. Детства почти не видел – была война. Отец ушел на фронт, и, чтобы прокормить семью, десятилетний Витя пошел работать в колхоз. Мать выпросила для него лошадь, на которой он работал всю войну: пахал и боронил», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

В 14 лет Виктора Сизова приняли в колхоз, выдали книжку колхозника. Отец с войны не вернулся – без вести пропал под Ленинградом. После войны Виктора Алексеевича наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».

«В 1954 году познакомился, а позже женился на учительнице из детского дома Зуевой Таисье Ивановне. В 1964 году они переехали в деревню Зуево, где женщина работала учительницей. В семье уже было трое детей. Виктор Алексеевич построил за лето для семьи дом», – отметили в пресс-службе.

Мужчина работал в колхозе «Активист» до самой пенсии, а после еще 10 лет трудился лесником и плотником. Был мастером на все руки. Только в деревне Зуево с его участием построено 13 добротных домов, которые стоят до сих пор.

«Несмотря на солидный возраст, Виктор Алексеевич держится хорошо, на жизнь смотрит с оптимизмом, не сидит сложа руки. У него большое хозяйство: огород, пчелы – все в ухоженном состоянии. До сих пор помогает односельчанам с починкой кровли или забора. Недаром его считают лучшим плотником в округе», – подчеркнули в пресс-службе.