Мастер-классы от районов и конные скачки: как в Казани отметят Сабантуй

Традиционный татарский праздник Сабантуй состоится в столице Татарстана 23 июня. Для жителей и гостей города подготовили обширную культурную и развлекательную программу, рассказала сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Подготовка к Сабантую начнется с доброй национальной традиции — сбора даров 21 июня. Несколько конных повозок проедут по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Каюма Насыри и соберутся на площади у театра имени Галиасгара Камала. Каждый желающий может принести свой дар, который потом торжественно вручат победителям народных игр и состязаний.

В этот же день, в пятницу, на Казанском ипподроме пройдут конные скачки. Начало мероприятия — в 17.00. В программе 14 скачек и заездов на призы в честь Сабантуя, Игр БРИКС и мэрии Казани.

В воскресенье, 23 июня, празднование продолжится параллельно на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Стартуют праздничные мероприятия в 9.30.

Сабантуй в поселке Мирный

В поселке Мирный гостей встретят 11 подворий районов Татарстана, в том числе Арского, Алексеевского, Буинского, Заинского, Менделеевского. В каждом из них подготовили свой чек-лист. Например, в Арском подворье гостей ждут мастер-классы по изготовлению кожаной мозаики и выпечке треугольников, мастерицы Высокогорского района представят ремесло вышивки оригинального татарского калфака и расскажут о приготовлении татарских пшеничных оладий коймак. Во дворе Рыбной Слободы расскажут секреты кружевоплетения, а в кукморском подворье все желающие смогут принять участие в состязании по перетягиванию каната, а также узнать о татарской традиции встречи гостей.

На центральном майдане в Мирном выступят артисты, танцевальные и вокальные коллективы со всей республики. В их числе будут Государственный камерный хор РТ, народная артистка РТ Эльмира Калимуллина, певица Лейна, актеры театров Камала и Кариева.

Сюжеты праздника будут переплетаться с тематикой Года семьи в Российской Федерации и Игр стран БРИКС.

Программа в Дербышках

Не менее насыщенным праздник развернется на территории поселка Дербышки в Советском районе Казани. Традиционные сельские подворья здесь будут организованы с участием двух районов —Балтасинского и Сабинского. Особенностью станет новая площадка «Молодежный Сабантуй», в рамках которой пройдет конкурс «Краса Сабантуя-2024».

Также все желающие смогут окунуться в атмосферу народных игр, более того — в этом году на Сабантуе в Дербышках организуют площадку с современными настольными играми. Еще одна новая площадка, «Гайле бэйреме», будет посвящена Году семьи. На ней представят семейные традиции народов Поволжья и организуют мастер-классы по старинным ремеслам. Коллективы культурного центра «Сайдаш» будут ждать гостей праздника на активностях по народному танцу, прикладному и изобразительному искусству.

Сабантуй на озере Лебяжье

На территории лесопарка у озере Лебяжье сельские подворья будут организованы с участием шести муниципальных районов: Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Чистопольского. Гостям продемонстрируют быт татарского села, в самих дворах будут организованы культурные программы с песнями и танцами.

На площадке подворья организации «СИБУР-Казаньоргсинтез» пройдут спортивные состязания для детей и взрослых с призами. На малой сцене с 10.00 до 15.30 запланирована концертная программа от лучших творческих коллективов домов культуры Кировского и Московского районов.

Традиционно гости Сабантуя на разных площадках увидят соревнования по борьбе корэш, где в этом году впервые будут бороться между собой лучшие батыры Казани и Республики Татарстан. Батыр, занявший первое место в национальной борьбе, получит ценные призы — в этом году это баран и автомобиль.