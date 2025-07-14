Мастер-классы и кино для жителей Казани покажут в инфоцентре на набережной

На этой неделе в пространстве «Точка выбора» (Кремлёвская набережная, рядом с футбольными полями парка «Урам») — серия мероприятий для тех, кто ценит активный отдых и хорошее настроение. Присоединяйтесь — вход свободный!

Вторник, 15 июля, 19:30 — мастер-класс по зумбе. Зарядитесь энергией, разомнитесь под зажигательные ритмы и получите удовольствие от движения.

Среда, 16 июля, 20:30 — вечер кино. Покажем комедию «Баба Яга. Спасает мир» в уютной атмосфере под открытым небом. Отличный повод расслабиться и посмеяться в хорошей компании.

Четверг, 17 июля, 19:30 — танцевальный мастер-класс по сальсе и бачате. Если давно хотели попробовать — самое время! Весело, ритмично и абсолютно не скучно.

Берите друзей и приходите — будет тепло и весело!

Фото и видео предоставлены организатором