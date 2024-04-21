Мастер-классы и дискуссии: форум «Алга! Поехали!» собрал в Куюках почти 500 активистов

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В лицее «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района сегодня собрались 450 школьников из десяти районов Татарстана, это активисты общероссийского движения детей и молодежи «Движения Первых». Здесь прошел республиканский форум «Алга! Поехали!».

С приветственной речью перед присутствующим выступили первый заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» в РТ Алла Кондратьева, глава Тюлячинского района Назип Хазипов, а также и.о. руководителя исполкома Пестречинского района Раис Сулейманов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Сулейманов отметил, что движение в районе начало свою работу в апреле 2023 года. На сегодня в нем зарегистрировано 575 человек.

«За год активисты организовали или приняли участие в 80 мероприятиях районного, республиканского и всероссийского уровней, в 21 республиканском форуме, посетили международную выставку, форум России в Москве. Уверен, что с развитием „Движения Первых“, которое представляет множество возможностей, жизнь нашей молодежи станет ярче, насыщеннее и интереснее», — сказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На церемонии открытия форума команды района дарили памятные подарки и вручали их друг другу. Кукморцы привезли статуэтку в виде валенок, арчане — кукольного героя сказки Габдуллы Тукая, балтасинцы — картину, на которой изображен медведь с бочкой меда.

Пестречинцы передали в подарок кукморцам статуэтку Юрия Гагарина, а им досталась картина с барсиком от Сабинского района, выжженная на дереве, — символом «Движения Первых» в Татарстане.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Затем начались мастер-классы, подготовленные участниками: «Балтасинская эмблема», «Арский бисер», «Кукморская брошь», «Тюлячинский магнит», «Рыбно-Слободские свечи», «Сабинская мозаика», «Атнинские узоры», «Пестречинские пряники», «Высокогорский значок», «Лаишевская картина».

«Мы прошли мастер-класс по изготовлению значков из дерева, было интересно, — говорят Амиля Садыкова и Арина Ибрагимова из Лаишевского района. — Мы приехали за победой! Готовились долго, старательно. В „Движении Первых“ около года, с сентября. Вступили, наверно, потому что нам не сидится на месте, кроме учебы обязательно нужен какой-нибудь актив, что-то делать, с кем-то взаимодействовать», — отметили они.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Также прошла творческая презентация команд местных отделений. Вместе с тем в программе была встреча со спикерами Ильнуром Хазиповым под названием «Как создать свое дело с нуля» и разговор с Наилей Тазиевой с ответом на вопрос: «Как организовать классное мероприятие?».

В этом году форум длится шесть дней, он объединяет «Первых» со всех районов республики. На конкурс первичных отделений было заявлено 492 команды, это 3328 участников и 457 наставников. Пестречинский район стал третьей площадкой форума.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.