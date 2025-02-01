Мастер-класс Минниханова, выборы Лукашенко и выплаты контрактникам: обзор событий недели

Казань стала одной из площадок Всероссийского форума «Малая Родина – сила России», ветеранов Великой Отечественной войны наградили юбилейными медалями, Лукашенко вновь стал президентом Белоруссии, «Татмедиа» подвело итоги года, в Татарстане рассказали о наборе контрактников: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





В Казани прошел региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан открыт для вас»: Минниханов рассказал главам муниципалитетов России о секретах благоустройства территорий

Событие недели для Татарстана – в Казани прошел региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Региональные дни, проходящие в различных субъектах РФ, – это подготовка к проведению самого форума, который состоится в апреле 2025 года в Москве.

В IT-парке им. Рамеева собрались представители 89 регионов России. В Татарстане обсуждали развитие комфортной городской среды, учитывая значительный опыт республики в этом направлении. Раис РТ Рустам Минниханов к тому же возглавляет комиссию Государственного Совета России по направлению «Инфраструктура для жизни», курирующую одноименный национальный проект.

Раис РТ выразил благодарность руководству России за поддержку форума. «Это не просто форум для обсуждений, а конкретное обучение. В каждом регионе есть наработки, которыми можно поделиться. Татарстан открыт для вас», – заявил он.

Главное в благоустройстве общественных пространств – это собрать хорошую команду, уверен Минниханов.

«После благоустройства общественных пространств мы занялись дворами. Без команд, действительно разбирающихся в теме, результата не будет. Они активно ездят по миру и перенимают опыт. Главное – найти правильных людей и немного денег», – улыбнулся он.

Главное в благоустройстве общественных пространств – это собрать хорошую команду, уверен Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он дал несколько советов по благоустройству на примере программы «Наш двор». Помимо компетентной команды, необходимо создать перечень минимальных работ с конкретными требованиями и плотно работать с местным населением.

Интересно, что Раис Татарстана на форуме заявил, что муниципальные образования служат основой для всего государства.

«Некоторые чиновники это недооценивают, но как человек, работавший в муниципалитете, считаю, что наше отношение к нему очень важно, ведь вся жизнь проходит там», – заявил Минниханов.

Он обратился к этой теме не случайно. В Госдуме возникла инициатива упразднения двухуровневой системы местного самоуправления и перехода на одноуровневую, предложив ликвидировать поселковые советы. Республика не поддержала эту идею, как и многие регионы России. «Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя», – заявил Минниханов в ноябре.

Раис РТ предложил тогда регионам самим решать – вводить одноуровневую или сохранять двухуровневую систему. В итоге законопроект отложили. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе поручил подготовить поправку к новой редакции закона, позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории.

Сергей Пахомов на форуме заявил, что благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на форуме заявил, что благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики.

«Если власти долгое время не могут починить скамейку или качели, то с каким отношением люди будут доверять им руководство?» – заявил Пахомов.

В заключение он добавил, что благоустройство в большей части зависит от местных властей, а федеральные программы и проекты являются лишь инструментом для достижения цели.

Таким образом, Сергей Пахомов подтвердил важность усилий Татарстана по борьбе с упразднением двухуровневой системы местного самоуправления и переходом на одноуровневую. Благоустройство зависит от местных властей, а если устройство местной власти разбалансировано и оторвано от местных жителей, то ничего хорошего из такого благоустройства не получится.

Событие недели в патриотической жизни республики – чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей»: в Казани ветеранам вручили юбилейные медали

Событие недели в патриотической жизни республики – чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Всем, что у нас есть сегодня, мы обязаны ветеранам, ковавшим Победу на фронте и в тылу. К сожалению, время неумолимо, все меньше остается живых свидетелей Великой Победы. Необходимо окружить особой заботой каждого ветерана», – подчеркивал Рустам Минниханов в своем Послании Госсовету Татарстана.

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» были вручены 19 ветеранам. Торжественная церемония прошла в Казанском Кремле.

«2025 год – особенный для всех нас, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в стране и республике. В ознаменование 80-летия великой Победы Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным учреждена юбилейная медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к ветеранам.

В соответствии с указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Алексй Николаевич Комлев Фото: rais.tatarstan.ru

В соответствии с указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Алексй Николаевич Комлев. Он был призван на фронт в 1943 году, в составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал Шяуляй, закончил войну в Восточной Пруссии.

Награду получили Галимьян Рахимьянович Мустафин, участвовавший в боях за освобождение Украины и Крыма, взятии Кенигсберга, Петр Анисимович Чирвон, служивший на Ленинградском фронте, Равиль Гиниятович Хакимов, в неполные 17 лет призванный в ряды войск НКВД.

В ознаменование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне вручили юбилейные медали и труженикам тыла. Среди награжденных были татарстанцы, жившие в блокадном Ленинграде, а также несовершеннолетние узники концлагерей.

Раис Татарстана выразил глубочайшую благодарность ветеранам. «Ваше мужество и безграничная любовь к родной земле – вдохновляющий пример беззаветного служения Родине для всех нас, и в первую очередь – для молодого поколения», — уверен Минниханов.

По его словам, сейчас главная задача – воспитать молодежь на высоких образцах патриотизма. От этого зависят национальная безопасность и успешное развитие страны. «В Год защитника Отечества мы особенно остро осознаем важность наследия Победы», – заметил Минниханов.

Раис Татарстана выразил глубочайшую благодарность ветеранам Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня ваши сыновья, внуки и правнуки достойно продолжают славные боевые традиции героев, отстаивая интересы нашей Родины в условиях специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них», — подчеркнул Раис Татарстана.

Вручение медалей ветеранам предваряет большое событие для нашей страны – празднование 80-летия Победы в мае. Для жителей Татарстана эта юбилейная дата будет великим праздником. К этой великой Победе обязательно добавится наша Победа на полях СВО. Обязательно добавится.

Семикратный президент: что значит победа Лукашенко на выборах для Татарстана

Александр Лукашенко выиграл выборы и в седьмой раз стал президентом Белоруссии. Он набрал 86,82% голосов, а явка на выборах составила 85,7%. Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в 1994 году. Затем он переизбирался главой государства в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. Таким образом, у него впереди седьмой срок на посту президента – до 2030 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов одним из первых поздравил Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко выиграл выборы и в седьмой раз стал президентом Белоруссии Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Уважаемый Александр Григорьевич! От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен – Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности», – отметил он в поздравительной телеграмме.

Лидеров Татарстана и Белоруссии связывают давние теплые дружеские отношения. Те же выборы для Рустама Минниханова были волнительным событием – в декабре прошлого года в ходе церемонии передачи Казани троллейбусов производства Минского автомобильного завода Рустам Минниханов агитировал «за Лукашенко».

«Поддержим Александра Григорьевича, да?» — задал риторический вопрос Рустам Минниханов, назвав президента Белоруссии близким человеком и старшим товарищем.

В ответ генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович вручил Рустаму Минниханову символический ключ в знак сотрудничества, заметив, что белорусы всегда очень любят и уважают Татарстан.

Рустам Минниханов и Александр Лукашенко встречались недавно в ходе визита президента Белоруссии на казанский саммит БРИКС Фото: rais.tatarstan.ru

Что касается личных встреч, то Рустам Минниханов и Александр Лукашенко встречались недавно в ходе визита президента Белоруссии на казанский саммит БРИКС в октябре прошлого года. Можно с улыбкой вспоминать тот момент, когда Рустам Минниханов встречал Александра Григорьевича у трапа самолета с чак-чаком. Лукашенко тогда шутя заявил Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит». В общении лидеров Татарстана и Белоруссии нет никакой дистанции, только давняя добрая личная симпатия друг к другу.

В мае 2011 года в Казани открылось отделение посольства Белоруссии в России. В Татарстане в настоящее время проживает около 4,5 тыс. белорусов.

По итогам 2023 года товарооборот в целом между Белоруссией и Татарстаном сложился на уровне 994,9 миллиона долларов (91,5% к 2022 году), экспорт достиг 533,2 миллиона долларов, импорт — 461,7 миллиона долларов.

Около 50% взаимного товарооборота — результат развития кооперационных связей между предприятиями именно нефтехимического комплекса. Основа сотрудничества — взаимодополняющие поставки химического сырья. Татарстан, например, отгружает не производимый в Беларуси этиленгликоль, синтетические каучуки, технический углерод, ацетон. В свою очередь белорусский «Нафтан» отправляет в Татарстан бутилен-бутадиеновую фракцию, «Гродно Азот» — кордную ткань, «Могилевхимволокно» — синтетические нити. Кроме того, «Татнефть» создала в Белоруссии сеть из 18 АЗС.

Мы видим, как активно расширяется сотрудничество Татарстана и Белоруссии во всех областях – в экономике в политике, в культурной сфере. Победа Александра Лукашенко – гарантия того, что связи Татарстана и Беларуси станут еще прочнее. Так что победа Лукашенко на выборах – прекрасное и желанное событие для Татарстана.

Айдар Салимгараев много говорил о том, как СМИ республики освещают патриотическую повестку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях»: что происходило в медиаотрасли Татарстана в 2024-м

В Татарстане – пора итоговых коллегий министерств и ведомств. На этой неделе самой интересной была итоговая коллегия Республиканского агентства «Татмедиа».

На заседании руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев много говорил о том, как СМИ республики освещают патриотическую повестку. Она стала одной из ключевых линий в информационном поле Татарстана. Количество материалов, затрагивающих темы поддержки военнослужащих и их семей, набора на контрактную службу, опубликованных в СМИ и соцсетях, превысило 83 тысячи, а их общее количество просмотров — более 137 миллионов.

Участников СВО он назвал главными героями медиа в Татарстане. Салимгараев сообщил, что «Татар-информ» подготовил и выпустил на темы СВО и помощи фронту 3,2 тыс. материалов.

«Творческой группой «Татар-информа» второй год реализуется специальный видеопроект с участниками СВО из Татарстана, их семьями и волонтерами. С начала года подготовлено более 400 видеосюжетов и фильмов с общей аудиторией 80 млн человек», — сказал руководитель агентства.

Сейчас на фронте с оружием в руках самоотверженно сражаются представители медиаотрасли Татарстана – 7 сотрудников, 22 члена их семей. Из них ушли добровольцами 19 человек.

Айдар Салимгараев рассказал об изменении трендов в медиапотреблении.

«Если в 2022 году в интернете больше всего следили за новостями (70% времени), то в 2024 году цель отслеживания новостей сместилась на второе место, потеряв 13%, а время для онлайн-покупок увеличилось на 11%. В каком-то смысле маркетплейсы уже конкурируют за свободное время пользователя со СМИ», – сказал он.

Асгат Сафаров отметил, что фейки и паника — все это становится оружием в руках нашего противника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напутствия и поручения представители СМИ Татарстана услышали от Руководителя администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова. Он отметил, что фейки и паника — все это становится оружием в руках нашего противника.

«Задача медиа — стать фильтром, который защитит людей от неоправданных страхов. Поэтому СМИ, крупные телеграм-каналы, все авторы контента обязаны следовать принципу: информировать оперативно, но не нагнетать тревогу и сохранять объективность», — заявил Сафаров.

Особенно аккуратно надо работать, когда освещается тема атак БПЛА на объекты в Татарстане.

«Это помощь противнику, которая ставит под угрозу жизни людей, наносит опасность всей нашей инфраструктуре. Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг – будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», – заключил Асгат Сафаров.

Часть доклада Сафарова была посвящена тому, что нужно работать с молодежью.

«Надо признать, пока мы не видим громких имен и проектов, которые могли бы стать символами нового этапа в развитии журналистики. Вообще какое оно, новое поколение журналистов, готовы ли они работать на национальных языках народов, проживающих в Татарстане?» — задался он вопросом.

Пока, по словам Сафарова, на эти вопросы нет ясных и четких ответов. Молодых людей, готовых задать тренды в медиа на годы вперед, пока нет.

Кадровый голод испытывает сейчас вся страна, и медиаотрасль не исключение. Чтобы решить эту проблему, 13 января было заключено соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Казанским федеральным университетом, касающееся подготовки кадров для журналистской отрасли республики. Подписание соглашения позволит добавить важное звено в систему университетского образования – связь с практикой, работу в медиапроектах и формирование молодых журналистских кадров под насущные запросы медиаотрасли.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы должны сплотиться и победить нечисть»: как в Татарстане набирают контрактников

Татарстан не на словах, а на деле показывает, что он является опорным регионом России, в том числе и по поддержке СВО. На этой неделе журналистам рассказали в казанском пункте отбора по контракту, что Татарстан за прошлый год направил в зону спецоперации более 12 тысяч военнослужащих по контракту.

«Мы перевыполнили план на 7%, за год контракт с Минобороны РФ подписали больше 12 тысяч человек. В этом году, в Год защитника Отечества, мы темпы не сбавляем. Помогаем всем изъявившим желание подписать контракт и отправиться служить Родине. В январе у нас контракт уже подписали порядка 700 человек», – рассказал «Татар-информу» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казаник Андрей Козлов.

Весьма значимым для желающих подписать контракт в Татарстане является отсутствие бюрократических проволочек и волокиты по инстанциям – процедура подписания контракта состоит всего из четырех этапов: желающий обращается в военный комиссариат, в центр «Батыр» или в пункт отбора, пишет заявление, подписывает контракт, проходит за сутки медицинскую комиссию и отправляется в воинскую часть.

Андрей Козлов: «Мы перевыполнили план на 7%, за год контракт с Минобороны РФ подписали больше 12 тысяч человек» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки «Защитник», который стоит порядка 40 тысяч рублей. Это баул, в который входят различные вещи, спальник, мобильная аптечка. Это аналог штатного военного обмундирования. Предусмотрена также начальная военная подготовка, которая идет около пяти дней. Особое внимание уделяется военной медицинской подготовке и навыкам управления беспилотным летательным аппаратом.

Но не только высоким уровнем сервиса привлекает Татарстан желающих подписать контракт, но и одними из самых высоких в стране денежными выплатами. С января этого года региональная выплата от Татарстана выросла – сейчас она составляет 2,1 млн рублей, к этой сумме добавляется выплата от района в 300 тыс. рублей и федеральная выплата около 400 тыс. рублей. Итого получается до 2,8 млн рублей. Действовать эта выплата будет до 1 апреля 2025 года. Отдельно отметим, что в зоне СВО минимальный оклад бойца начинается с 210 тысяч рублей в месяц.

Единовременную выплату получат все, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».