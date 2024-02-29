Мастер-класс для стримеров и розыгрыш билетов: «Город Игр будущего» продолжает работу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня проходит 11-й соревновательный день Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Организованный в МВЦ «Казань Экспо» «Город Игр будущего» при этом продолжает свою работу для гостей турнира.

В 10.30 на главной сцене состоится погружение в «Эру фиджитал», а в 11.30 — сеанс VR-рисования. На 12.30 намечена презентация Национальной киберфизической платформы «Берлога».

Позднее, в 13.30, пройдет мастер-класс Никиты Сударя «Да будет стрим! 10 советов начинающим и опытным стримерам». В 14.00 начнется парад косплееров, а в 16.00 — выступление Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Кроме того, в 15.00 и 17.00 состоятся розыгрыши билетов на церемонию закрытия «Игр будущего».

Telegram-канал «Игр будущего»

«Город Игр будущего» работает с 9.00 до 20.00. Вход в него свободный, для этого не требуется ни билета, ни аккредитации. Добраться в МВЦ «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от станции метро «Проспект Победы».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

Подробнее о спортивной части расписания на 29 февраля, включающей четыре финала и битву Ирека Ризаева за медаль, читайте по ссылке.