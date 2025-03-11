Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Основной удар пришелся на Курскую и Московскую область. Силами российской ПВО сбито 337 дронов противника. Почему эта атака носит целиком террористический характер и зачем киевский режим решился именно на такую акцию - в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: t.me/vorobiev_live

Самая массовая атака

Минобороны России выступило в заявлением, назвав сегодняшний авианалет самой массированной атакой врага. Силы ПВО за ночь сбили 337 БПЛА над регионами России.

Сбито:

91 БПЛА – над Московской областью,

126 БПЛА – над Курской,

38 БПЛА – над Брянской,

25 БПЛА – над Белгородской,

22 БПЛА – над Рязанской,

10 БПЛА – над Калужской,

8 БПЛА – над Липецкой,

8 БПЛА – над Орловской,

6 БПЛА – над Воронежской,

3 БПЛА – над Нижегородской областью.

Напомним, что самой масштабной была атака беспилотниками на Россию 14 января (Минобороны тогда отчитывалось о 180 сбитых дронах). Таким образом, Россия подверглась самой массированной атаке украинских дронов с начала СВО.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что согласно оперативную информацию, что массированная атака дронов ВСУ на Москву велась как минимум из трех областей Украины – Днепропетровской, Сумской и Черниговской.

Все дроны летели «стаями» по 6-12 штук. Чтобы в моменте ПВО не успевало справляться. При этом отмечается, что все летательные аппараты удалось сбить. Система российской противовоздушной обороны в целом справилась со столь массированным налетом, сведя жертвы и разрушения к минимуму. К сожалению, есть человеческие жертвы - в подмосковном Домодедове погибло двое сотрудников на территории центра «Мираторга» из-за ранений, полученных от падения обломков БПЛА. В результате атаки дронов на Подмосковье всего пострадали 20 человек (в том числе трое детей), двое из них скончались, сообщили в Минздраве России. Госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок — в состоянии средней и легкой степени тяжести, по сообщению РКБ сказали в ведомстве.

Самые серьезные повреждения — в Подмосковье.

Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обломки одного из беспилотников повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

В подмосковном Раменском повреждены два дома после падения сбитых БПЛА, - сообщают местные власти.

Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших нет, сообщает глава городского округа.

Житель Владимира ранен на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области из-за падения БПЛА, осколками задеты четыре автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Артамонов. Во Владимирской области обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.

Почему это именно террор

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников. Для такой юридической трактовки у следователей есть масса оснований.

Два сотрудника «Мираторга» в Домодедове погибли во время массированной атаки беспилотников ВСУ на Московский регион из-за ранений поражающими элементами (шарики диаметром около 7 мм), которыми были начинены украинские дроны.

Один из жителей посёлка Сапроново пострадал от взрывной волны — в его квартире выбило окна, а осколки стекла порезали тело. Позже он обнаружил подшипники диаметром 7 мм, которыми были начинены дроны.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

Сообщения о начинке дронов металлической дробью продолжают поступать с мест падения осколков БПЛА.

Использование поражающих элементов — это типичная тактика террористических группировок, направленная на максимизацию жертв среди гражданского населения.

Никакой военной целесообразности в применении поражающих элементов в БПЛА, как и в объектах атаки (гражданские объекты: жилые дома, торговые центры и дороги) не было. Это исключительно террористическая акция, направленная именно против мирного населения.

Кстати, никакой анонсированной ранее приостановки обмена разведданными между США и Украиной не было - в противном случае дроны просто бы не долетели до Москвы. Да и сама подготовка к такому массированному авианалету заняла несколько суток - украинцы были уверены в получении разведданых от США. Трамп в своем репертуаре - много шума из ничего.

Зачем киевский режим решился на такое?

Столь массированная атака Киева по России адресована внутренней аудитории, чтобы сгладить горечь от катастрофы ВСУ в Курской области.

Эту атаку можно назвать и психической - чтобы напугать уже немного успокоившихся москвичей и жителей Подмосковья, которые уже несколько месяцев не испытывали воздушных нападений с использованием БПЛА.

Визит в Москву зарубежной делегации не впервой сопровождается атакой ВСУшных дронов, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет о визите в российскую столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиуглу (кстати, впервые за 3,5 года).

«Каждый раз, когда у ВСУ начинает рушиться фронт, или происходит «отход на ранее подготовленные позиции», можно ждать очередной гадости.

Теракт, удар ракетами по мирным объектам пограничья, или вот на этой ночью, массовый налет дронов. Основной удар, совершенно предсказуемо, наносили по Москве и Московской области. Почему предсказуемо? Потому что так устроено мышление жителей бывшей Украины.

«Сейчас мы по Москве ударим, убьём мирных людей, все испугаются и увидят нашу потужность».

Собственно, налет сделан исключительно, как террористическая атака. Потому что удары по мирным домам и гражданским аэропортам это террор. Ничего иного.», - написал в своем телеграм-канале журналист Андрей Медведев.

Украинское руководство продолжает демонстрировать полную необучаемость дипломатии, идя на переговоры в Джидде с американцами. Идут на переговоры «о мирном урегулировании» совмещенные с террористическими атаками. Неадекватность и слабоумие.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Повторятся ли подобные атаки?

К сожалению, подобные атаки ещё будут. Чем хуже положение ВСУ и бывшей Украины в целом, тем более ожесточенные мерзости они будут делать. Бандеровщина. Самые лютые преступления бандеровцы творили после 1950 года, когда им стало точно понятно, что никакой перемоги им не видать.

И, возможно, киевский режим будет атаковать в своей агонии еще большими силами. Так, только в 2025 году Украина планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов собственного производства, потратив на это более 110 млрд грн, заявил директор Департамента политики закупок министерства обороны Украины Глеб Каневский. В 2024 году украинское министерство обороны закупило более 1,5 млн дронов.

«Если будет перемирие, а потом через год опять война, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ. Это ясно говорит, что условием мира может быть только уничтожение неонацистского и террористического характера государственности Украины», - комментирует в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

Так что прав Раис РТ Рустам Минниханов, призывая всех к неустанной бдительности и полной готовности к дальнейшим атакам БПЛА. Все кончится только с уничтожением антироссийского террористического киевского режима, не иначе.