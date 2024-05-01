Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Масштабный пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов
Власти Бурятии сообщили о полной ликвидации пожара в Заиграевском районе, где ранее произошло возгорание жилых и хозяйственных построек, сообщает РИА Новости.
Известно, что в результате пожара в регионе было уничтожено 17 дачных домов. Благодаря усилиям пожарных, ситуация была взята под контроль.
Напомним, в городе Улан-Удэ также произошло возгорание жилых домов и приусадебных построек, что было вызвано сильными порывами ветра. Во вторник в регионе ожидалось ухудшение погодных условий с порывами ветра до 28 метров в секунду.
Глава Бурятии Алексей Цыденов позднее заявил, что все пожары на территории Улан-Удэ и прилегающих районов были ликвидированы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников