Масштабный пожар в Бурятии уничтожил 17 дачных домов

Власти Бурятии сообщили о полной ликвидации пожара в Заиграевском районе, где ранее произошло возгорание жилых и хозяйственных построек, сообщает РИА Новости.

Известно, что в результате пожара в регионе было уничтожено 17 дачных домов. Благодаря усилиям пожарных, ситуация была взята под контроль.

Напомним, в городе Улан-Удэ также произошло возгорание жилых домов и приусадебных построек, что было вызвано сильными порывами ветра. Во вторник в регионе ожидалось ухудшение погодных условий с порывами ветра до 28 метров в секунду.

Глава Бурятии Алексей Цыденов позднее заявил, что все пожары на территории Улан-Удэ и прилегающих районов были ликвидированы.