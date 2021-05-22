Масштабный марафон «Новое знание» набрал около 20 млн просмотров

Трехдневный образовательный марафон «Новое знание» набрал около 20 млн просмотров — в четыре раза больше, чем ожидалось изначально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

«Мы ставили планку — попробовать „пробить“ за три дня [длительности марафона] цифру в 5 млн просмотров... для серьезных лекций это очень много. На данный момент мы превысили 20 миллионов просмотров», — заявил он.

Марафон стартовал 20 мая в Москве, параллельно он проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

С лекциями здесь выступили пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, глава корпорации SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Apple Computer Стив Возняк, глава МИД России Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу и еще порядка 100 спикеров.

Площадку в Казани сегодня посетили вице-премьер РТ, ответственный за цифровизацию в регионе, Роман Шайхутдинов, ректор университета Иннополис Александр Тормасов и директор филиала компании «Акронис» в городе Иннополис Алмаз Валиуллин.

Принять участие в марафоне можно по ссылке.