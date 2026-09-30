Масштабные учения МЧС проходят в Елабужском районе Татарстана

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В Елабужском районе Татарстана проходят масштабные командно-штабные учения по отработке действий в условиях комплексных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В отличие от стандартных тренировок, на данных учениях моделируют не одну, а целый каскад чрезвычайных ситуаций, требующих от руководства района непрерывного анализа и принятия решений. Эти учения станут комплексной проверкой готовности муниципалитета противостоять широкому спектру современных угроз — от пожаров и аварий на объектах городской инфраструктуры до эпидемий и последствий других чрезвычайных ситуаций.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Учения разделены на два этапа: на первом участники отработают межведомственное взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и биологического характера; на втором – будут отработаны мероприятия гражданской обороны. Участники столкнутся с необходимостью организовывать массовую эвакуацию населения и обеспечивать его безопасность в условиях военного положения.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«‎Результаты учений определяют эффективность реагирования на угрозы и напрямую влияют на уровень защищенности населения и инфраструктуры Елабужского района. Обеспечение безопасности жителей и объектов инфраструктуры является для всех нас приоритетной задачей», — подчеркнул врио Министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Андрей Орлов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Фото: © ГУ МЧС России по РТ