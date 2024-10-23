Масштабное островное реалити с Масленниковым выходит на СТС

Фото: пресс-служба АО «СТС»

10 миллионов рублей, 80 охотников за сокровищами и один остров в Таиланде — СТС представляет приключенческую игру «Остров сокровищ. Знаки судьбы». 3 ноября в 20:30 ведущий Дмитрий Масленников станет для зрителей и героев проводником в мир экзотики.

По правилам игры участники приплывают на необитаемый остров, чтобы заполучить его сокровища. Все герои делятся на три племени в соответствии со стихиями воды, воздуха и земли. Им предстоит не просто целый месяц выживать в необычных условиях, но и проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Каждый выпуск герои собираются в амфитеатре, где решают, кто покинет игру. В финале окажутся всего четверо, и только один из них сможет забрать сокровища острова в 10 миллионов рублей.

«Конечно, привлекает масштаб проекта, в котором собралось большое количество участников, есть невероятные испытания и неожиданные ходы, — делится Дмитрий Масленников. — На самом деле я фанат шоу о выживании, всю жизнь мечтал провести нечто похожее, так что здесь я не просто ведущий: вместе с командой придумывал крутые сценарные повороты. И мне есть чем поделиться. Ведь я выживал в разных уголках мира, снимал выпуски с различными челленджами и наработал свой арсенал механик. Кажется, все десять лет блогерской карьеры я шёл к созданию такого телеформата».

Мир реалити создавала съёмочная группа из 180 человек, включая 40 звукорежиссёров, 23 оператора, 26 инженеров, 19 художников и реквизиторов, команду тайских специалистов. Происходящее снимали в режиме нон-стоп также при помощи коптера. Камеры и световое оборудование на пальмах устанавливали местные сборщики кокосов.

Локации проекта строили с нуля из бамбука, кокоса, листьев пальм и других местных материалов. Главным объектом стал амфитеатр — пространство, вмещающее сто человек и сконструированное в духе фильмов «Индиана Джонс», «Лара Крофт» и «Джуманджи». Над реквизитом в отдельном цехе работали художники-бутафоры. Для одного из испытаний сварили 35 железных конструкций, для другого — сделали три двадцатиметровые бутафорские змеи весом 250 килограммов. Все испытания команда сначала тестировала на себе, а после усложняла для участников.

Среди героев встречаются как незнакомые люди, так и сын с отцом, сёстры и братья, семейные пары, иностранцы. Например, олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова участвует с мужем Федерико. «Мы всё равно победим, потому что пережили столько всего вместе, — считает она. — У меня в жизни три важные медали: олимпийское золото в Рио, серебро на олимпиаде в Токио и самая важная — победа над раком год назад. Невероятно горжусь тем, что прошла этот путь с улыбкой вместе с мужем».

Для другого героя, Данияра Тауланова, главной поддержкой станет ведущий шоу Дмитрий Масленников. «С Димой дружим с восьмого класса. Он невероятно креативный человек, но главное — очень хороший друг, который никогда не подводил, не предавал», — комментирует он. Актёр Александр Сабанин, известный как двойник Дмитрия Нагиева, напротив, друзей заводить не намерен. «Если встанет вопрос, идти ли по головам ради победы? Те, кто ответил "нет", соврали или приехали тусоваться, — считает он. — Не скажу, что позиционирую себя как двойник Нагиева. Но, когда есть интересный проект, как этот, где можно сыграть такую роль, почему бы и нет?»

Звёздный кондитер Марина Синицкая тоже готова на всё, чтобы забрать домой десять миллионов. «Ради больших денег готова спать на полу, отказаться от связи, жить с неприятными людьми целый месяц, отправлять домой друзей. Мне важнее победа, я за ней приехала», — признаётся автор самого большого торта страны и кондитер, который печёт для Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Яны Рудковской и других звёзд.

Новый проект станет испытанием на прочность даже для эксперта по выживанию в диких условиях Олега Тайги. «Опыта выживания в джунглях ещё не было, но надеюсь, что и здесь получится организовать свой быт, — делится он. — У меня чего только не было в жизни. Я прожил 246 дней в глухой тайге без спального снаряжения, за это время встретил 50 медведей, пережил четыре нападения и клиническую смерть».

Кого из обитателей джунглей встретят Олег и другие охотники за сокровищами, кто проведёт 12 часов в ящике под землёй и с помощью какого предмета ведущий будет связываться с героями, зрители узнают очень скоро.

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ. ЗНАКИ СУДЬБЫ»

Премьера — 3 ноября на СТС!

По воскресеньям в 20:30

Производство: «Студия "ВАМ"»

Жанр: приключенческая игра

Хронометраж: 120 минут

Количество выпусков: 10

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Семён Капш, Овез Нарлиев, Ирина Иванеко, Давид Гулордава, Ника Яковлева, Маргарита Брусницына

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Александра Гройсман, Ирина Кульдишова

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