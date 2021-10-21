Масштабировать бизнес через франшизу научат начинающих татарстанских предпринимателей

Онлайн-программу по масштабированию деятельности через франшизу запускает в Татарстане Министерство экономики РТ. Она пройдет с 30 октября по 27 ноября 2021 года и нацелена на «молодой бизнес», сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы делаем акцент именно на начинающих предпринимателях, на тех, кто зарегистрировался в качестве ИП, ООО или КФХ менее года назад и работает на территории республики», — уточняет ИА «Татар-информ» куратор программы «Масштабирование бизнеса через франшизу» Виктория Шумейко.

Она добавляет, что обучение не ставит условием последующее начало работы по франшизе — программа лишь дает инструментарий для открытия этого направления в своей деятельности.

Наставниками слушателей программы будут бизнесмены и эксперты по коммерческой концессии, среди которых основатель компании «HOHORO» Ильнар Шамсутдинов. Ментор поделится опытом построения команды из 150 человек и продажи 1500 франшиз в 6 стран.

За время обучения участники проанализируют рынок и определят перспективы развития в заданном сегменте. Изучат темы по созданию франчайзинговой сети, рассмотрят юридические аспекты, обучатся разработке франч-бука и освоят новые инструменты привлечения клиентов и масштабирования бизнеса.

По итогам обучения участники получат диплом государственного образца о дополнительном образовании, подтверждающий освоение программы. У них появится возможность презентовать свой бизнес-проект перед экспертной комиссией.

Разбор кейсов действующих франшиз, экскурсии и бизнес-разборы действующих организаций, окружение активных бизнесменов и полезные знакомства — все это ждет начинающих предпринимателей по итогам онлайн-программы.

Программа «Фабрика. Франшизы» аккредитована Министерством экономического развития Российской Федерации, она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в РТ Фондом поддержки предпринимательства при поддержке Минэкономики республики.

Список всех тем и регистрация доступны по ссылке.

Связаться с куратором программы Викторией можно по телефону: +7 904 670-62-81.