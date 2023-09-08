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Массовый забег «Кросс Татарстана — 2023» пройдет 16 сентября
16 сентября в республике развернутся массовые соревнования «Кросс Татарстана — 2023». Распоряжение о дате проведения состязаний подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Провести 16 сентября 2023 года в Республике Татарстан республиканское массовые соревнования „Кросс Татарстана — 2023“», — отмечается в документе.
Главная цель соревнований — заинтересовать население в активном отдыхе и занятиях физкультурой и спортом. Для этого Минспорту и главам муниципалитетов поручено привлечь к кроссу сотрудников организаций РТ и разновозрастных атлетов.
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