Массовый забег «Кросс Татарстана — 2023» пройдет 16 сентября

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16 сентября в республике развернутся массовые соревнования «Кросс Татарстана — 2023». Распоряжение о дате проведения состязаний подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Провести 16 сентября 2023 года в Республике Татарстан республиканское массовые соревнования „Кросс Татарстана — 2023“», — отмечается в документе.

Главная цель соревнований — заинтересовать население в активном отдыхе и занятиях физкультурой и спортом. Для этого Минспорту и главам муниципалитетов поручено привлечь к кроссу сотрудников организаций РТ и разновозрастных атлетов.