Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Массовый удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом России на атаки ВСУ
Групповой удар от российской армии по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары украинской армии ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани.
Как сообщает РИА Новости, в результате ударов поражено хранилище газа в Стрые Львовской области.
Утром 15 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
В Минобороны РФ отметили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»