Массовый удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом России на атаки ВСУ

Групповой удар от российской армии по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары украинской армии ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани.

Как сообщает РИА Новости, в результате ударов поражено хранилище газа в Стрые Львовской области.

Утром 15 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

В Минобороны РФ отметили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.