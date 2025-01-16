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СВО 16 января 2025 08:58

Массовый удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом России на атаки ВСУ

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Групповой удар от российской армии по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары украинской армии ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани.

Как сообщает РИА Новости, в результате ударов поражено хранилище газа в Стрые Львовской области.

Утром 15 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

В Минобороны РФ отметили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.

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